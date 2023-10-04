Община Западного Азербайджана осудила предвзятое заявление спецпредставителя ЕС

Община Западного Азербайджана категорично осуждает предвзятую позицию специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара, изложенную в его интервью армянским СМИ.

Община Западного Азербайджана категорично осуждает предвзятую позицию специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаара, изложенную в его интервью армянским СМИ.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

"Мы призываем Тойво Клаара и других должностных лиц ЕС не делать нелепых и враждебных заявлений о суверенных территориях Азербайджана. Развертывание миссии на суверенных территориях Азербайджана не входит в полномочия и компетенцию Т.Клаара или других лиц", - говорится в заявлении.

У являющегося ярким примером двойных стандартов Европейского союза нет морального права поучать Азербайджан, отметили в Общине.

"Рекомендации по размещению долгосрочной многонациональной миссии или миссии ООН Т.Клаару следует давать институтам Европейского Союза, странам Европейского Союза, где есть проблемы с этническими меньшинствами, и моноэтнической Армении.

Подчеркивая в своем интервью важность возвращения армянских жителей в Карабах и защиты их религиозных и культурных памятников, Т.Клаар не упоминает о возвращении западных азербайджанцев в Армению и защите культурного наследия азербайджанского народа в Армении, он выражает озабоченность в связи с задержанием ходжалинских палачей, что является лицемерием. Напомним, что изгнанные из Армении азербайджанцы ждут возвращения на родину более 30 лет. Несмотря на наши неоднократные обращения, Европейский Союз публично не заявил о своей позиции по этому вопросу.

Слова Т.Клаара "Вопрос Нагорного Карабаха для меня не закрыт" напоминают аналогичное заявление ходжалинского палача Сержа Саргсяна. Доводим до сведения официального представителя Европейского Союза, что для восстановившего свой суверенитет Азербайджана карабахский вопрос закрыт, а то, что для других этот вопрос до сих пор остается открытым, является лишь продуктом их фантазии.

Подход к вопросам на основе этнического и религиозного фанатизма, азербайджанофобии должен стать позором для Европейского Союза.

Требуем от Европейского Союза положить конец дискриминации, уважать принцип равенства людей с точки зрения их достоинства и прав и поддержать безопасное и достойное возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, в рамках международного механизма при соответствующих гарантиях безопасности", - говорится в заявлении.