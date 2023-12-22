Община Западного Азербайджана осудила недавнее заявление ЕС по Азербайджану

Община Западного Азербайджана осудила заявление Европейского Союза от 21 декабря 2023 года по Азербайджану.
Об этом Report сообщили в общине.
Было отмечено, что "обеспокоенность", выраженная в отношении нескольких лиц в Азербайджане со стороны Европейского Союза, закрывшего глаза на депортацию сотен тысяч азербайджанцев из Армении, игнорировавшего различные обращения Общины Западного Азербайджана, является проявлением предвзятости и двойных стандартов.
"Манипулирование правами человека, его политизация стали образом мышления ЕС. Почему-то таким надменным чиновникам, как Жозеп Боррель, депутатам с мировоззрением крестоносцев, сидящим в Европейском парламенте, кажется, что мир буквально вращается вокруг Брюсселя, ЕС.
ЕС должен отказаться от неуместного вмешательства во внутренние дела Азербайджана и заниматься проблемами исламофобии, притеснением этнических меньшинств на пространстве ЕС, начиная от Франции, Нидерландов до Литвы, и другими фундаментальными вопросами, чем создавать в Армении военную базу, должен потребовать от этой страны создания условий для возвращения западных азербайджанцев", - отметили в общине.