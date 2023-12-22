Община Западного Азербайджана осудила недавнее заявление ЕС по Азербайджану

Община Западного Азербайджана осудила заявление Европейского Союза от 21 декабря 2023 года по Азербайджану.

Община Западного Азербайджана осудила заявление Европейского Союза от 21 декабря 2023 года по Азербайджану.

Об этом Report сообщили в общине.

Было отмечено, что "обеспокоенность", выраженная в отношении нескольких лиц в Азербайджане со стороны Европейского Союза, закрывшего глаза на депортацию сотен тысяч азербайджанцев из Армении, игнорировавшего различные обращения Общины Западного Азербайджана, является проявлением предвзятости и двойных стандартов.

"Манипулирование правами человека, его политизация стали образом мышления ЕС. Почему-то таким надменным чиновникам, как Жозеп Боррель, депутатам с мировоззрением крестоносцев, сидящим в Европейском парламенте, кажется, что мир буквально вращается вокруг Брюсселя, ЕС.

ЕС должен отказаться от неуместного вмешательства во внутренние дела Азербайджана и заниматься проблемами исламофобии, притеснением этнических меньшинств на пространстве ЕС, начиная от Франции, Нидерландов до Литвы, и другими фундаментальными вопросами, чем создавать в Армении военную базу, должен потребовать от этой страны создания условий для возвращения западных азербайджанцев", - отметили в общине.