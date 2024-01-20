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Община Западного Азербайджана осудила доклад Миятовича об Азербайджане

Община Западного Азербайджана осудила доклад Миятовича об Азербайджане Осуждаем несправедливую позицию, выраженную Европейским союзом в связи с докладом, подготовленным комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович по итогам визита в Азербайджан и Армению.
Внешняя политика
20 января 2024 г. 00:46
Община Западного Азербайджана осудила доклад Миятовича об Азербайджане

Осуждаем несправедливую позицию, выраженную Европейским союзом в связи с докладом, подготовленным комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятовичем по итогам визита в Азербайджан и Армению.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана (ОЗА).

"Евросоюз, который использует архаичные выражения типа "обеспечение прав и безопасности армян Карабаха» и выпячивает "право на возвращение армян Карабаха", но до сих пор ни разу не затронувший вопрос возвращения западных азербайджанцев на свои исконные земли, должен положить конец политике подхода к вопросам с точки зрения этнического и религиозного сопереживания", - отмечается в документе.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Miyatoviçin Azərbaycanla bağlı hesabatını qınayıb

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