Община Западного Азербайджана осудила доклад Миятовича об Азербайджане

Осуждаем несправедливую позицию, выраженную Европейским союзом в связи с докладом, подготовленным комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович по итогам визита в Азербайджан и Армению.

Осуждаем несправедливую позицию, выраженную Европейским союзом в связи с докладом, подготовленным комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятовичем по итогам визита в Азербайджан и Армению.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана (ОЗА).

"Евросоюз, который использует архаичные выражения типа "обеспечение прав и безопасности армян Карабаха» и выпячивает "право на возвращение армян Карабаха", но до сих пор ни разу не затронувший вопрос возвращения западных азербайджанцев на свои исконные земли, должен положить конец политике подхода к вопросам с точки зрения этнического и религиозного сопереживания", - отмечается в документе.