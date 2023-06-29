Община Западного Азербайджана осудила деструктивное заявление президента Франции

Община Западного Азербайджана резко осуждает последнее заявление президента Франции Макрона на его встрече с некоторыми радикальными элементами армянской диаспоры, в частности, его утверждение о том, что он защищает интересы Армении лучше, чем правительст

Община Западного Азербайджана резко осуждает последнее заявление президента Франции Макрона на его встрече с некоторыми радикальными элементами армянской диаспоры, в частности, его утверждение о том, что он защищает интересы Армении лучше, чем правительство Армении, в контексте нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Кроме того, мы осуждаем использование президентом Макроном выражений, отражающих посягательство на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Явное недовольство Франции недавним официальным признанием Арменией территориальной целостности и суверенитета Азербайджана вызывает вопросы в признании Францией Армении как суверенного государства. Это заявление Президента Макрона доказывает, что Франция причастна к нарушениям закона, совершенным Арменией в прошлом, в том числе этническим чисткам против азербайджанцев и несправедливостям, таким как препятствование безопасному и достойному возвращению изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома.

Мы призываем Францию уважать принципы международного права, в особенности суверенитет, территориальную целостность Азербайджана, не вмешиваться в его внутренние дела и воздерживаться от препятствования безопасному и достойному возвращению изгнанных азербайджанцев на родину", - говорится в заявлении.