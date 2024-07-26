Община Западного Азербайджана осудила действия армянской диаспоры и ее прислужника Окампо

Община Западного Азербайджана осудила действия армянской диаспоры и ее прислужника Луиса Окампо и призвала международное сообщество бороться с подобными явлениями.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

В заявлении отмечается, что армянская диаспора, используя нанятого ею Луиса Окампо, начала очередную кампанию по очернению Азербайджана в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую страна примет в ноябре. Так, Окампо выступает с интервью и, выдавая себя за климатического активиста, выдвигает обвинения в адрес Азербайджана.

В Общине посоветовали Окампо, называющего себя климатическим активистом, заняться проблемой загрязнения окружающей среды в результате установки Арменией миллионов мин в период оккупации азербайджанских территорий.