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Община Западного Азербайджана осудила действия армянской диаспоры и ее прислужника Окампо

Община Западного Азербайджана осудила действия армянской диаспоры и ее прислужника Окампо
Внешняя политика
26 июля 2024 г. 11:18
Община Западного Азербайджана осудила действия армянской диаспоры и ее прислужника Окампо

Община Западного Азербайджана осудила действия армянской диаспоры и ее прислужника Луиса Окампо и призвала международное сообщество бороться с подобными явлениями.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

В заявлении отмечается, что армянская диаспора, используя нанятого ею Луиса Окампо, начала очередную кампанию по очернению Азербайджана в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которую страна примет в ноябре. Так, Окампо выступает с интервью и, выдавая себя за климатического активиста, выдвигает обвинения в адрес Азербайджана.

В Общине посоветовали Окампо, называющего себя климатическим активистом, заняться проблемой загрязнения окружающей среды в результате установки Арменией миллионов мин в период оккупации азербайджанских территорий.

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Версия на азербайджанском языке İcma erməni diasporunun və onun muzdlu xidmətçisi Okamponun əməllərini pisləyib

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