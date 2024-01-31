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Община Западного Азербайджана осудила азербайджанофобскую деятельность сенатора Бена Кардина

Община Западного Азербайджана осудила азербайджанофобскую деятельность сенатора Бена Кардина Община Западного Азербайджана осудила азербайджанофобскую деятельность сенатора Бена Кардина.
Внешняя политика
31 января 2024 г. 16:04
Община Западного Азербайджана осудила азербайджанофобскую деятельность сенатора Бена Кардина

Община Западного Азербайджана осудила азербайджанофобскую деятельность сенатора Бена Кардина.

Как сообщает Report, в заявлении общины говорится, что "международное сообщество" состоит не только из Сената США.

“Кто уполномочил заложника идеи так называемой американской исключительности Бена Кардина говорить от имени "международного сообщества"?!

Международное сообщество - это 120 стран, оказавших доверие Азербайджану, в течение 4 лет возглавлявшему Движение неприсоединения - крупнейший институт в мире после ООН. Международное сообщество - это страны мира, которые приняли единогласное решение о проведении CОР29 в Азербайджане", - говорится в заявлении.

В общине также заявили, что, если Бена Кардина так волнуют вопросы соблюдения прав человека, то пусть займется обеспечением прав коренных американцев в самих США, либо выступит против полицейского насилия.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması senator Ben Kardinin Azərbaycanofob fəaliyyətini kəskin pisləyib

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