Община Западного Азербайджана осудила азербайджанофобскую деятельность сенатора Бена Кардина

Община Западного Азербайджана осудила азербайджанофобскую деятельность сенатора Бена Кардина.

Община Западного Азербайджана осудила азербайджанофобскую деятельность сенатора Бена Кардина.

Как сообщает Report, в заявлении общины говорится, что "международное сообщество" состоит не только из Сената США.

“Кто уполномочил заложника идеи так называемой американской исключительности Бена Кардина говорить от имени "международного сообщества"?!

Международное сообщество - это 120 стран, оказавших доверие Азербайджану, в течение 4 лет возглавлявшему Движение неприсоединения - крупнейший институт в мире после ООН. Международное сообщество - это страны мира, которые приняли единогласное решение о проведении CОР29 в Азербайджане", - говорится в заявлении.

В общине также заявили, что, если Бена Кардина так волнуют вопросы соблюдения прав человека, то пусть займется обеспечением прав коренных американцев в самих США, либо выступит против полицейского насилия.