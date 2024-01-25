Община Западного Азербайджана осудила антиазербайджанскую провокацию в ПАСЕ

Община Западного Азербайджана осудила антиазербайджанскую провокацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Община Западного Азербайджана осудила антиазербайджанскую провокацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Report, в заявлении общины отмечается, что данная провокация "еще раз раскрыла крестоносную, исламофобскую сущность этой структуры".

В заявлении также говорится, что 1 марта 2023 года община направила в ПАСЕ письмо с призывом провести мониторинг по вопросу обеспечения прав западных азербайджанцев на возвращение на родные земли.

"Мы убедились в этой сущности ПАСЕ, когда не получили ответа на свое письмо. Тот факт, что армянские депутаты поддержали антиазербайджанскую резолюцию ПАСЕ, также свидетельствует о том, что Армения лицемерна в своих заявлениях о мире. Считаем недопустимым, что Армения с одной стороны говорит о мирном соглашении, а с другой – вновь участвует в клеветнической кампании против Азербайджана, как это было летом 2023 года", - говорится в заявлении.