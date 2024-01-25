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Община Западного Азербайджана осудила антиазербайджанскую провокацию в ПАСЕ

Община Западного Азербайджана осудила антиазербайджанскую провокацию в ПАСЕ Община Западного Азербайджана осудила антиазербайджанскую провокацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Внешняя политика
25 января 2024 г. 10:49
Община Западного Азербайджана осудила антиазербайджанскую провокацию в ПАСЕ

Община Западного Азербайджана осудила антиазербайджанскую провокацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщает Report, в заявлении общины отмечается, что данная провокация "еще раз раскрыла крестоносную, исламофобскую сущность этой структуры".

В заявлении также говорится, что 1 марта 2023 года община направила в ПАСЕ письмо с призывом провести мониторинг по вопросу обеспечения прав западных азербайджанцев на возвращение на родные земли.

"Мы убедились в этой сущности ПАСЕ, когда не получили ответа на свое письмо. Тот факт, что армянские депутаты поддержали антиазербайджанскую резолюцию ПАСЕ, также свидетельствует о том, что Армения лицемерна в своих заявлениях о мире. Считаем недопустимым, что Армения с одной стороны говорит о мирном соглашении, а с другой – вновь участвует в клеветнической кампании против Азербайджана, как это было летом 2023 года", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması: "AŞPA səlibçi, islamofob qurumdur"

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