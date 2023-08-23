Община Западного Азербайджана осудила антиазербайджанское заявление главы МИД Люксембурга

Община Западного Азербайджана решительно осуждает заявление антиазербайджанской направленности министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна от 23 августа 2023 года, сообщает Report.

Община Западного Азербайджана решительно осуждает заявление антиазербайджанской направленности министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна от 23 августа 2023 года, сообщает Report.

В общине отмечают, что подобные заявления Люксембурга и долгое время демонстрирующего крайне антиазербайджанскую позицию министра иностранных дел этой страны вызывают смех и иронию. Азербайджанская общественность помнит несправедливую и враждебную позицию Люксембурга, особенно в период Отечественной войны.

"Эта страна демонстрирует явное неуважение к общечеловеческим ценностям и международному праву. Люксембург, который на протяжении 30 лет ни разу не призвал Армению прекратить оккупацию азербайджанских территорий и закрывает глаза на изгнание с их исконных земель сотен тысяч азербайджанцев, в том числе и нас, западных азербайджанцев, не имеет морального права делать какие-либо призывы в адрес Азербайджана.

Община Западного Азербайджана призывает Люксембург прекратить грубое вмешательство во внутренние дела Азербайджана, а министра иностранных дел этой страны – избавиться от недуга азербайджанофобии", - говорится в сообщении.