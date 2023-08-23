Община Западного Азербайджана осудила антиазербайджанское заявление главы МИД Люксембурга

Община Западного Азербайджана решительно осуждает заявление антиазербайджанской направленности министра иностранных дел Люксембурга Жана Ассельборна от 23 августа 2023 года, сообщает Report.
В общине отмечают, что подобные заявления Люксембурга и долгое время демонстрирующего крайне антиазербайджанскую позицию министра иностранных дел этой страны вызывают смех и иронию. Азербайджанская общественность помнит несправедливую и враждебную позицию Люксембурга, особенно в период Отечественной войны.
"Эта страна демонстрирует явное неуважение к общечеловеческим ценностям и международному праву. Люксембург, который на протяжении 30 лет ни разу не призвал Армению прекратить оккупацию азербайджанских территорий и закрывает глаза на изгнание с их исконных земель сотен тысяч азербайджанцев, в том числе и нас, западных азербайджанцев, не имеет морального права делать какие-либо призывы в адрес Азербайджана.
Община Западного Азербайджана призывает Люксембург прекратить грубое вмешательство во внутренние дела Азербайджана, а министра иностранных дел этой страны – избавиться от недуга азербайджанофобии", - говорится в сообщении.