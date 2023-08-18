Община Западного Азербайджана обратилась к США

Община Западного Азербайджана распространила заявление.

Община Западного Азербайджана распространила заявление.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Как сообщает посольство США в Армении, сегодня посол Кристина Квин посетила поселок Истису (Джермук). Мы не располагаем информацией относительно цели этого визита. Но мы знаем, что посол проехала через населенные пункты, где раньше жили азербайджанцы, где были разрушены и осквернены мечети, кладбища.

Мы хотели бы знать, какие действия для искоренения расизма и для реализации прав азербайджанцев на возвращение, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, предпринимает являющаяся послом Соединенных Штатов госпожа Квин.

Мы также призываем американскую сторону ответить на наше обращение к госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой о поддержке прав человека без этнической и религиозной дискриминации".