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Община Западного Азербайджана обратилась к организациям Human Rights Watch и Amnesty International

Община Западного Азербайджана обратилась к организациям Human Rights Watch и Amnesty International Община Западного Азербайджана направила письма в организации Human Rights Watch и Amnesty International с просьбой принять участие в восстановлении нарушенных прав азербайджанцев в результате проведения Арменией этнических чисток и предотвращения возвраще
Внешняя политика
14 августа 2023 г. 17:30
Община Западного Азербайджана обратилась к организациям Human Rights Watch и Amnesty International

Община Западного Азербайджана направила письма в организации Human Rights Watch и Amnesty International с просьбой принять участие в восстановлении нарушенных прав азербайджанцев в результате проведения Арменией этнических чисток и предотвращения возвращения изгнанных азербайджанцев в свои дома.

Как сообщает Report, в сообщении в том числе говорится:

"Мы верим, что ваше вмешательство сыграет важную роль в устранении несправедливостей, которым подверглись изгнанные из Армении азербайджанцы, и восстановлении их нарушенных прав”.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması “Human Rights Watch” və “Amnesty International” təşkilatlarına müraciət edib

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