Община Западного Азербайджана обратилась к организациям Human Rights Watch и Amnesty International

Община Западного Азербайджана направила письма в организации Human Rights Watch и Amnesty International с просьбой принять участие в восстановлении нарушенных прав азербайджанцев в результате проведения Арменией этнических чисток и предотвращения возвраще

Община Западного Азербайджана направила письма в организации Human Rights Watch и Amnesty International с просьбой принять участие в восстановлении нарушенных прав азербайджанцев в результате проведения Арменией этнических чисток и предотвращения возвращения изгнанных азербайджанцев в свои дома.

Как сообщает Report, в сообщении в том числе говорится:

"Мы верим, что ваше вмешательство сыграет важную роль в устранении несправедливостей, которым подверглись изгнанные из Армении азербайджанцы, и восстановлении их нарушенных прав”.