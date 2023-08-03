Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН

Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу.

Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу.

Об этом Report сообщили в общине.

Отмечается, что община проинформировала А.Гутерриша об уклонении Арменией от предложения о диалоге общины по обеспечению возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев, отказе в праве на возвращение и провокациях, препятствующих реинтеграции армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, и призвала повлиять на эту страну, чтобы армянская сторона выполнила взятые на себя обязательства, направить в Армению специальную миссию ООН для содействия процессу возвращения.

В письме говорится: "Как было доведено до Вашего сведения в письме от 7 апреля 2023 года, адресованном Вашему превосходительству Общиной Западного Азербайджана, мы пишем это письмо Вашему превосходительству по чрезвычайно важному вопросу, как продолжение призыва к мирному, безопасному и достойному возвращению азербайджанцев, изгнанных из Армении.

Несмотря на большие страдания, причиненные правительством Армении, община демонстрирует непоколебимую приверженность примирению, диалогу и взаимопониманию для достижения мирного решения этой проблемы, продолжающейся долгие годы. 11 марта 2023 года мы обратились с письменным обращением к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, призвав его начать с нами диалог доброй воли и устранить несправедливость, которой Армения на протяжении десятилетий подвергала азербайджанцев, выселив их из своих домов. К настоящему письму прилагается копия нашего письма, адресованного премьер-министру Армении.

Однако, с сожалением отмечаем, что правительство Армении не ответило на призыв общины к диалогу. Правительство Армении не только хранит молчание в ответ на наш призыв к диалогу, но и усугубляет страдания нашей изгнанной общины, высокомерно отрицая наше право на возвращение на земли наших предков.

Более того, Армения продолжает подстрекать и разжигать сепаратистские тенденции среди этнических армян, проживающих в Азербайджане, и предпринимает шаги, направленные на саботаж усилий правительства Азербайджана по их реинтеграции. Эти действия Армении подрывают перспективы достижения мира и примирения в регионе.

Как член Организации Объединенных Наций Армения имеет определенные обязательства в области прав человека. Армения должна выполнить законные требования Общины Западного Азербайджана, присоединиться к конструктивным дискуссиям с нами для того, чтобы вопрос о нашем возвращении в родные края нашел скорейшее решение.

В нашем регионе, где царят сепаратистские тенденции и вооруженная агрессия, приверженность общины диалогу и уважение международного права следует приветствовать как вдохновляющий пример. Позиция Общины Западного Азербайджана заслуживает одобрения и поддержки, поскольку в основе своей борьбы за право на возвращение она руководствуется такими ценностями, как мир, примирение и достоинство, а также уважение территориальной целостности государств.

Принимая во внимание вышеизложенное, мы искренне обращаемся к Вашему превосходительству приложить усилия доброй воли, используя свой дипломатический авторитет, для обеспечения того, чтобы правительство Армении немедленно отреагировало на призыв общины к диалогу, основанному на правах человека, мире и реинтеграции. Подчеркивая важность мирного сосуществования, мы ожидаем, что Армения выполнит свои обязательства по международному праву и тем самым обеспечит наше право на безопасное и достойное возвращение.

Кроме того, просим ООН принять необходимые меры для недопущения со стороны Армении провокаций, направленных на саботаж усилий правительства Азербайджана по реинтеграции армянских жителей Карабахского региона.

Мы также, пользуясь этой возможностью, просим Ваше превосходительство, как это было в предыдущем письме общины, оказать помощь в безопасном, достойном и добровольном возвращении изгнанных азербайджанцев в Армению, а также помочь в восстановлении и реконструкции регионов, в которые вернутся азербайджанцы, еще раз призываем предпринять конкретные шаги, такие как направление межведомственной миссии ООН в Армению для поддержки примирения.

Кроме того, мы просим Ваше превосходительство поручить представителю ООН в Азербайджане начать диалог с нашей общиной по вопросам, связанным с нашей повесткой дня в области мира и прав человека.

Мы опираемся на Ваш личный опыт, приобретенный в области решения проблем, с которыми сталкивались беженцы за период Вашей деятельности в качестве Верховного комиссара ООН по беженцам. Мы рассчитываем на Вашу солидарность и глубокое понимание вопроса в решении страданий насильственно изгнанных из Армении азербайджанцев и обеспечении их права на возвращение.

Мы надеемся, что под Вашим уважаемым руководством ООН поможет справедливому делу Общины Западного Азербайджана и поддержит нашу инициативу мирного диалога для решения этой многолетней проблемы".