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Община Западного Азербайджана направила письмо гендиректору ЮНЕСКО

Община Западного Азербайджана направила письмо гендиректору ЮНЕСКО Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле.
Внешняя политика
27 марта 2023 г. 14:27
Община Западного Азербайджана направила письмо гендиректору ЮНЕСКО

Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле.

Как сообщает Report, в обращении, подписанном руководством общины, интеллигенцией, деятелями культуры и искусства, литераторами из Западного Азербайджана, говорится:

"Будучи глубоко обеспокоены разрушением азербайджанского культурного наследия в Армении, мы, как и в предыдущих обращениях азербайджанской общественности в ЮНЕСКО, еще раз просим Вас направить миссию по установлению фактов для мониторинга состояния азербайджанского культурного наследия в Армении.

Наша организация, созданная в 1989 году, занимается защитой прав азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении.

Азербайджанцы были полностью изгнаны из Армении, где некогда составляли абсолютное большинство населения. Их историческое и культурное наследие на территории современной Армении, включая мечети и кладбища, было подвергнуто массовому разрушению.

Своими действиями и пропагандой этнической дискриминации в отношении азербайджанцев руководство Армении разрушило или нанесло ущерб азербайджанскому материальному и нематериальному культурному наследию. Разрушение происходило до, во время и после армянской военной агрессии против Азербайджана. Практически все азербайджанское культурное наследие в Армении было уничтожено вне последствий военных действий в заранее спланированной форме. Иными словами, движущей силой уничтожения культурного наследия Азербайджана стала систематическая политика расовой дискриминации руководства Армении, направленная на создание моноэтнического и монокультурного пространства, и, к сожалению, эти гнусные цели были воплощены в реальность.

Беззакония, совершенные Арменией против культурного наследия азербайджанцев, включают присвоение и искажение образцов наследия. Голубая мечеть в Ереване, единственная сохранившаяся мечеть в Армении, заведомо ложно представляется в качестве "персидской мечети". На самом деле ее построили азербайджанцы, которые в то время составляли абсолютное большинство населения города, и они же веками проводили в ней обряды. Более того, относить мечеть к одной этнической группе является неуважением к нашей религии, которая не делит места поклонения по этническому признаку, а объединяет всех людей, независимо от расы или этнической принадлежности.

Руководство Армении продолжает уничтожать там последние следы азербайджанской культуры. Квартал Тепебаши в Ереване - единственный сохранившийся до наших дней фрагмент исторического центра города. Этот квартал хранит историческую память Еревана с XVII века до наших дней. Квартал Тепебаши, исторически заселенный азербайджанцами, сейчас находится под угрозой исчезновения. Власти Армении намерены полностью снести квартал.

Политика дискриминации и этнических чисток Армении оказала разрушительное воздействие на нематериальное культурное наследие Азербайджана. К примеру, этническая чистка, проведенная Арменией против азербайджанцев в Гёйчинском махале, нанесла непоправимую рану ашугской школе Гейчи, являющейся колыбелью азербайджанского ашугского искусства, которое было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Руководство Армении даже демонстративно разрушило памятник и могилу видного представителя азербайджанского ашугского искусства Ашуга Алескера в его родной Гейче.

Разрушение и повреждение Арменией культурного наследия Азербайджана нарушает наши культурные права, в частности, наше право на доступ к культурному наследию и пользование им. Нарушение этого права угрожает стабильности, общественной сплоченности и культурной самобытности и является серьезным препятствием к диалогу, миру и примирению как фактор, усугубляющий региональную безопасность.

Мы ведем борьбу за безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома в соответствии с правами и основными свободами, признанными в Уставе Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека, и за обеспечение их коллективного и индивидуального права после возвращения. Это, наряду с другими вопросами, требует от Армении выполнения своих обязательств в рамках международного права в отношении восстановления, защиты и сохранения азербайджанского культурного наследия и находящегося там имущества.

Использование культурного наследия является одним из ключевых элементов подхода к достойному возвращению перемещенных лиц. Культурные права, то есть человеческое творчество во всем его многообразии и обеспечение условий для его реализации, развития, доступа, сохранения и защиты, являются неотъемлемой частью наших основных прав.

Армения имеет обязательство по обеспечению этого права до, во время и после нашего возвращения.

Учитывая все это, мы просим поддержки ЮНЕСКО в восстановлении и защите нашего культурного наследия. Направление миссии по установлению фактов с целью оценки состояния азербайджанского культурного наследия в этой стране, а также соблюдения Арменией своих международных обязательств в отношении защиты культурного наследия и культурных прав явилось бы неоценимым вкладом в дело ликвидации ущерба культурному наследию человечества в целом и, таким образом, в достижение прочного мира.

Наша организация готова сотрудничать с ЮНЕСКО в направлении оценки, восстановления, сохранения и защиты азербайджанского культурного наследия в Армении, обеспечения культурных прав азербайджанцев, изгнанных из Армении, на пользование своим культурным наследием".

Копия обращения направлена председателю Совета ООН по правам человека Вацлаву Балеку и специальному докладчику ООН в области культурных прав Александре Ксантаки.

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community sends letter to UNESCO Director-General 
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması UNESCO-nun Baş direktoruna məktub ünvanlayıb

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