Община Западного Азербайджана направила письмо гендиректору ЮНЕСКО

Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле.

Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле.

Как сообщает Report, в обращении, подписанном руководством общины, интеллигенцией, деятелями культуры и искусства, литераторами из Западного Азербайджана, говорится:

"Будучи глубоко обеспокоены разрушением азербайджанского культурного наследия в Армении, мы, как и в предыдущих обращениях азербайджанской общественности в ЮНЕСКО, еще раз просим Вас направить миссию по установлению фактов для мониторинга состояния азербайджанского культурного наследия в Армении.

Наша организация, созданная в 1989 году, занимается защитой прав азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении.

Азербайджанцы были полностью изгнаны из Армении, где некогда составляли абсолютное большинство населения. Их историческое и культурное наследие на территории современной Армении, включая мечети и кладбища, было подвергнуто массовому разрушению.

Своими действиями и пропагандой этнической дискриминации в отношении азербайджанцев руководство Армении разрушило или нанесло ущерб азербайджанскому материальному и нематериальному культурному наследию. Разрушение происходило до, во время и после армянской военной агрессии против Азербайджана. Практически все азербайджанское культурное наследие в Армении было уничтожено вне последствий военных действий в заранее спланированной форме. Иными словами, движущей силой уничтожения культурного наследия Азербайджана стала систематическая политика расовой дискриминации руководства Армении, направленная на создание моноэтнического и монокультурного пространства, и, к сожалению, эти гнусные цели были воплощены в реальность.

Беззакония, совершенные Арменией против культурного наследия азербайджанцев, включают присвоение и искажение образцов наследия. Голубая мечеть в Ереване, единственная сохранившаяся мечеть в Армении, заведомо ложно представляется в качестве "персидской мечети". На самом деле ее построили азербайджанцы, которые в то время составляли абсолютное большинство населения города, и они же веками проводили в ней обряды. Более того, относить мечеть к одной этнической группе является неуважением к нашей религии, которая не делит места поклонения по этническому признаку, а объединяет всех людей, независимо от расы или этнической принадлежности.

Руководство Армении продолжает уничтожать там последние следы азербайджанской культуры. Квартал Тепебаши в Ереване - единственный сохранившийся до наших дней фрагмент исторического центра города. Этот квартал хранит историческую память Еревана с XVII века до наших дней. Квартал Тепебаши, исторически заселенный азербайджанцами, сейчас находится под угрозой исчезновения. Власти Армении намерены полностью снести квартал.

Политика дискриминации и этнических чисток Армении оказала разрушительное воздействие на нематериальное культурное наследие Азербайджана. К примеру, этническая чистка, проведенная Арменией против азербайджанцев в Гёйчинском махале, нанесла непоправимую рану ашугской школе Гейчи, являющейся колыбелью азербайджанского ашугского искусства, которое было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Руководство Армении даже демонстративно разрушило памятник и могилу видного представителя азербайджанского ашугского искусства Ашуга Алескера в его родной Гейче.

Разрушение и повреждение Арменией культурного наследия Азербайджана нарушает наши культурные права, в частности, наше право на доступ к культурному наследию и пользование им. Нарушение этого права угрожает стабильности, общественной сплоченности и культурной самобытности и является серьезным препятствием к диалогу, миру и примирению как фактор, усугубляющий региональную безопасность.

Мы ведем борьбу за безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома в соответствии с правами и основными свободами, признанными в Уставе Организации Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека, и за обеспечение их коллективного и индивидуального права после возвращения. Это, наряду с другими вопросами, требует от Армении выполнения своих обязательств в рамках международного права в отношении восстановления, защиты и сохранения азербайджанского культурного наследия и находящегося там имущества.

Использование культурного наследия является одним из ключевых элементов подхода к достойному возвращению перемещенных лиц. Культурные права, то есть человеческое творчество во всем его многообразии и обеспечение условий для его реализации, развития, доступа, сохранения и защиты, являются неотъемлемой частью наших основных прав.

Армения имеет обязательство по обеспечению этого права до, во время и после нашего возвращения.

Учитывая все это, мы просим поддержки ЮНЕСКО в восстановлении и защите нашего культурного наследия. Направление миссии по установлению фактов с целью оценки состояния азербайджанского культурного наследия в этой стране, а также соблюдения Арменией своих международных обязательств в отношении защиты культурного наследия и культурных прав явилось бы неоценимым вкладом в дело ликвидации ущерба культурному наследию человечества в целом и, таким образом, в достижение прочного мира.

Наша организация готова сотрудничать с ЮНЕСКО в направлении оценки, восстановления, сохранения и защиты азербайджанского культурного наследия в Армении, обеспечения культурных прав азербайджанцев, изгнанных из Армении, на пользование своим культурным наследием".

Копия обращения направлена председателю Совета ООН по правам человека Вацлаву Балеку и специальному докладчику ООН в области культурных прав Александре Ксантаки.