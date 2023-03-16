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Община Западного Азербайджана выступила с заявлением о противоправных действиях Франции

Община Западного Азербайджана выступила с заявлением о противоправных действиях Франции Община Западного Азербайджана направила обращение к Франции.
Внешняя политика
16 марта 2023 г. 10:46
Община Западного Азербайджана выступила с заявлением о противоправных действиях Франции

Община Западного Азербайджана распространила заявление о противоправных действиях Франции.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что изгнанные с территории нынешней Армении азербайджанцы не могут вернуться в свои дома. Армения продолжает оставаться моноэтническим государством, где проводится политика этнических чисток и систематической расовой дискриминации. На международное сообщество возлагается большая ответственность за изменение ситуации, поскольку эти шаги Армении представляют угрозу международному миру и безопасности.

"К сожалению, есть ряд стран, которые своим поведением, противоречащим международному праву, и двойными стандартами еще больше мотивируют Армению к политике расовой дискриминации. Одной из таких стран является Франция.

Нетерпимая политика Франции в отношении этнических и религиозных меньшинств вызывает серьезную озабоченность. Тот факт, что Франция, где проживает большое количество различных этнических и религиозных меньшинств, вообще не признает права национальных меньшинств, совершает репрессивные акты против них, отказывается присоединиться к Рамочной конвенции Совета Европы о национальных меньшинствах, серьезно беспокоят нашу общину, которое пострадало от массовых правонарушений.

Франция явно нацелена на достижение моноэтнического общества. В связи с этим очевидны причины, по которым Франция поддерживала все противоречащие правам человека действия Армении, достигшей моноэтнического статуса путем этнических чисток. То, что Франция ни разу не выразила позицию о наших правах, является не чем иным, как поддержкой политики этнической чистки Армении. Таким же образом Франция игнорирует обращения, связанные с разрушением азербайджанского культурного наследия на территории Армении, вопросом отправки туда исследовательской миссии ЮНЕСКО.

Мы призываем Францию прекратить дискриминационную политику в отношении национальных и религиозных меньшинств на своей территории, немедленно присоединиться к Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств и, как постоянный член Совета Безопасности ООН, выполнить свое обязательство и поддержать обеспечение безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении, в свои дома".

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community calls on France
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Fransaya çağırış edib

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