Община Западного Азербайджана: Высказывания главы МИД Бельгии в Ереване предвзяты

Община Западного Азербайджана осудила взгляды, высказанные министром иностранных дел Бельгии Хадиджой Лабиб 22 августа 2023 года в столице Армении Ереване, назвав их предвзятыми.

Община Западного Азербайджана осудила заявления министра иностранных дел Бельгии Хаджи Лабиб, сделанные 22 августа 2023 года в столице Армении Ереване, назвав их предвзятыми.

Об этом Report сообщили в общине Западного Азербайджана.

"Это уже второе заявление бельгийского министра против Азербайджана за август. Фактически бельгийский министр должен был поднять вопрос о возвращении западных азербайджанцев в Армению во время встреч в Ереване. Однако есть ощущение, что она либо совершенно не осознает сути прошедшего конфликта, либо находится под влиянием вымышленных историй, придуманных Арменией", - заявили в общине.

"Напоминаем министру иностранных дел, что Бельгия уже 30 лет не призывала Армению прекратить оккупацию азербайджанских земель. Сообщество Западного Азербайджана еще раз призывает Бельгию положить конец политике двойных стандартов и не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана", - подчеркивается в призыве Сообщества.