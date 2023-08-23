О нас

Община Западного Азербайджана: Высказывания главы МИД Бельгии в Ереване предвзяты

Община Западного Азербайджана: Высказывания главы МИД Бельгии в Ереване предвзяты Община Западного Азербайджана осудила взгляды, высказанные министром иностранных дел Бельгии Хадиджой Лабиб 22 августа 2023 года в столице Армении Ереване, назвав их предвзятыми.
Внешняя политика
23 августа 2023 г. 08:51
Община Западного Азербайджана: Высказывания главы МИД Бельгии в Ереване предвзяты

Община Западного Азербайджана осудила заявления министра иностранных дел Бельгии Хаджи Лабиб, сделанные 22 августа 2023 года в столице Армении Ереване, назвав их предвзятыми.

Об этом Report сообщили в общине Западного Азербайджана.

"Это уже второе заявление бельгийского министра против Азербайджана за август. Фактически бельгийский министр должен был поднять вопрос о возвращении западных азербайджанцев в Армению во время встреч в Ереване. Однако есть ощущение, что она либо совершенно не осознает сути прошедшего конфликта, либо находится под влиянием вымышленных историй, придуманных Арменией", - заявили в общине.

"Напоминаем министру иностранных дел, что Бельгия уже 30 лет не призывала Армению прекратить оккупацию азербайджанских земель. Сообщество Западного Азербайджана еще раз призывает Бельгию положить конец политике двойных стандартов и не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана", - подчеркивается в призыве Сообщества.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması: "Belçikanın XİN başçısının İrəvandakı fikirləri qərəzlidir"

Экслюзивные новости

Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi