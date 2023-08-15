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Община Западного Азербайджана: Миссия ЕС стала рупором Армении

Община Западного Азербайджана: Миссия ЕС стала рупором Армении 14 августа миссия Европейского Союза (ЕС) в Армении, чуть ли не опередив МИД этой страны, поспешила высказать мнение относительно заявления МИД Азербайджана о скоплении ВС Армении и военной техники на условной границе.
Внешняя политика
15 августа 2023 г. 10:31
Община Западного Азербайджана: Миссия ЕС стала рупором Армении

14 августа миссия Европейского Союза (ЕС) в Армении, чуть ли не опередив МИД этой страны, поспешила высказать мнение относительно заявления МИД Азербайджана о скоплении ВС Армении и военной техники на условной границе.

Как сообщили Report в Общине Западного Азербайджана, на помощь Армении, живущей реваншистскими настроениями, выстроились те, кто в течение 30 лет закрывал глаза на оккупацию азербайджанских территорий и изгнание сотен тысяч азербайджанцев с родной земли, а миссия ЕС и вовсе стала рупором Армении.

В Общине Западного Азербайджана сообщили, что большая часть территорий, которые патрулирует миссия ЕС, - это земли, где жили западные азербайджанцы, которых насильно изгнали из своих домов: "Отсутствие практической реакции со стороны ЕС на обращения Общины свидетельствует об ином подходе к международному праву, общечеловеческим ценностям и принципам".

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community: EU mission has become Armenia’s mouthpiece
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması: “Aİ missiyası Ermənistanın ruporuna çevrilib”

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