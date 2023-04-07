Община Западного Азербайджана готова к сотрудничеству с ЮНЕСКО

Победа Азербайджана в 44-дневной войне создала новые возможности как для возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории, так и для членов общины - в Западный Азербайджан.

Победа Азербайджана в 44-дневной войне создала новые возможности как для возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории, так и для членов общины - в Западный Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом председатель Совета старейшин Общины Западного Азербайджана Ахлиман Амирасланов заявил на 9-м заседании национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.

Ахлиман Амирасланов подчеркнул, что армянские власти всячески уничтожают все следы азербайджанского культурного и религиозного наследия: "А Голубая мечеть - единственная сохранившаяся в Ереване выдается сегодня как "персидская". Разрушение азербайджанских культурных памятников нарушает наши права. Мы призываем международные организации призвать Армению к ответственности за сохранение наших культурных ценностей", - заявил Ахлиман Амирасланов.

Он также призвал направить в Армению специальную миссию для оценки ситуации, подчеркнув, что Община Западного Азербайджана готова к сотрудничеству ЮНЕСКО.