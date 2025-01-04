Община: Выступление Тер-Петросяна демонстрирует глубоко укоренившийся расизм в политических кругах Армении

На днях распространилась видеозапись выступления бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна на собрании добровольческого объединения "Еркрапа" 23-24 июля 1993 года. Выступление Левона Тер-Петросяна в качестве президента демонстрирует глубоко укоренив

На днях распространилась видеозапись выступления бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна на собрании добровольческого объединения "Еркрапа" 23-24 июля 1993 года. Выступление Левона Тер-Петросяна в качестве президента демонстрирует глубоко укоренившийся в политических кругах этой страны расизм, ненависть к азербайджанскому народу и оккупационную политику.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Община без дополнительных комментариев привела выдержку из текста выступления Левона Тер-Петросяна в качестве президента: "Армения и Карабах решили проблему, которую армянский народ не мог решить 600 лет. Армения и Карабах были полностью очищены от чужих народов. Повторяю, это была 600-летняя проблема. Значение этого армянский народ будет ощущать еще как минимум 600 лет. Представьте, если бы сегодня в Армении было 180 тысяч представителей чужого народа, как в 1988 году, сегодня у нас не было бы государства. Мы не смогли бы защитить Зангезур, наши северо-восточные районы, берега Севана. Здесь даже возникло бы несколько автономий. Не забывайте, что в трех районах азербайджанцы составляли большинство - Варденис, Масис и Амасия. В Зангезуре их было чрезмерно много. Теперь эта проблема решена".

В заявлении отмечается, что Армения, исходя из подхода "нет населения - нет проблемы", фактически проводила политику этнической чистки против азербайджанского народа. Все это еще раз доказывает, что суть армянской государственности не меняется от "армянской национально-освободительной борьбы" Левона Тер-Петросяна, полевых командиров как Роберт Кочарян, Серж Саргсян до "демократической" власти Никола Пашиняна. Целью конфликта, начатого Арменией в 1987 году, было создание моноэтнического пространства путем этнической чистки, создание мифической "великой Армении" за счет азербайджанских территорий, и нынешние власти Армении продолжают это преступление, не позволяя депортированным азербайджанцам вернуться.

"Нас, выходцев из Западного Азербайджана, крайне огорчает, что даже спустя более 30 лет после этих событий армянское общество и диаспора поддерживают или пытаются скрыть вышеупомянутое выступление Левона Тер-Петросяна. Однако Армении не удастся замести следы этих систематических кровавых преступлений и отрицать их. Мы призываем международное сообщество осудить эту расистскую политику Армении и призвать ее начать диалог с Общиной Западного Азербайджана. Мы продолжим усилия в рамках международного права для привлечения Армении к ответственности и обеспечения мирного, безопасного и достойного возвращения выходцев из Западного Азербайджана на свои исконные земли", - говорится в заявлении.