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​​​​​​​Община: Возвращение азербайджанцев в свои дома – залог мира между Арменией и Азербайджаном

​​​​​​​Община: Возвращение азербайджанцев в свои дома – залог мира между Арменией и Азербайджаном Община Западного Азербайджана прокомментировала высказывания президента Ильхама Алиева, прозвучавшие в его выступлении на Шушинском глобальном медиафоруме 21 июля в контексте рассматриваемого мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.
Внешняя политика
22 июля 2023 г. 17:22
​​​​​​​Община: Возвращение азербайджанцев в свои дома – залог мира между Арменией и Азербайджаном

Община Западного Азербайджана прокомментировала высказывания президента Ильхама Алиева, прозвучавшие в его выступлении на Шушинском глобальном медиафоруме 21 июля в контексте рассматриваемого мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, в заявлении Общины со ссылкой на слова главы нашего государства говорится:

"Община считает, что безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома и обеспечение их индивидуальных и коллективных прав после возвращения является требованием справедливости и вместе с тем залогом прочного мира между Арменией и Азербайджаном.

Недавнее заявление президента Ильхама Алиева о вынесении вопроса о нашем возвращении домой и наших правах на уровень переговоров по соглашению является очередным историческим событием на пути к установлению мира и справедливости.

Община Западного Азербайджана глубоко признательна президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву за его принципиальную и последовательную политику по обеспечению прав азербайджанцев, изгнанных из Армении.

Политика правительства Азербайджана, основанная на верховенстве прав человека, вдохновляет нас на дальнейшие усилия по осуществлению нашей законной деятельности, направленной на обеспечение нашего права на возвращение".

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Версия на английском языке Community: Return of Azerbaijanis to their homes - guarantee for lasting peace between Armenia and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İcma: "Azərbaycanlıların öz evlərinə qayıtmaları Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülhün rəhnidir"

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