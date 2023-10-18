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Община: Восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности серьезно опечалило французского посла

Община: Восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности серьезно опечалило французского посла Восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета, устранение сепаратизма и "серой" зоны серьезно опечалило французского посла. Однако французский посол явно путает адреса.
Внешняя политика
18 октября 2023 г. 20:56
Община: Восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности серьезно опечалило французского посла

Восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета, устранение сепаратизма и "серой" зоны серьезно опечалило французского посла. Однако французский посол явно путает адреса.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана по поводу клеветнических высказываний посла Франции в Армении.

Отмечается, что страной-оккупантом является Франция, захватившая в свое время более 40 стран мира и сегодня держащая в колониальной зависимости различные заморские территории, а также торжественно отмечающая 200-летие Наполеона, известного проведением постоянных захватнических войн.

"Большинство территорий, которые посетили посол Франции и миссия Европейского Союза в Армении, – это земли, где в свое время проживали депортированные из Армении западные азербайджанцы. Однако французский посол из-за своей ненависти к Азербайджану и азербайджанцам и менталитета крестоносца никогда не затронет такие моменты.

Решительно отвергаем обвинения лицемеров, которые в XXI веке хранят в парижских музеях черепа борцов за свободу Алжира", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma: "Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bərpa etməsi fransız səfiri yaman mütəəssir edib"

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