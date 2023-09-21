Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо

Община Западного Азербайджана резко осуждает недавние заявления Испании, которые уже приобрели враждебный характер по отношению к Азербайджану.

Община Западного Азербайджана резко осуждает недавние заявления Испании, которые уже приобрели враждебный характер по отношению к Азербайджану.

Об этом Report сообщили в Общине.

В заявлении отмечаются о неприемлемости селективного подхода Испании к территориальной целостности и суверенитету стран, вмешательства во внутренние дела Азербайджана.

"Мы отвергаем "советы" Испании, которая лицемерно говорит о международном праве и Уставе ООН. Мы призываем Испанию занять справедливую позицию в вопросе прав человека и поддержать право на возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев", - говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.