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Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо

Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо Община Западного Азербайджана резко осуждает недавние заявления Испании, которые уже приобрели враждебный характер по отношению к Азербайджану.
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 11:46
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо

Община Западного Азербайджана резко осуждает недавние заявления Испании, которые уже приобрели враждебный характер по отношению к Азербайджану.

Об этом Report сообщили в Общине.

В заявлении отмечаются о неприемлемости селективного подхода Испании к территориальной целостности и суверенитету стран, вмешательства во внутренние дела Азербайджана.

"Мы отвергаем "советы" Испании, которая лицемерно говорит о международном праве и Уставе ООН. Мы призываем Испанию занять справедливую позицию в вопросе прав человека и поддержать право на возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев", - говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması İspaniyanın Azərbaycana qarşı düşmənçilik xarakterli bəyanatlarını pisləyib

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