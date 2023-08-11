​​​​​​​Община: Виновные в этнических чистках должны быть привлечены к ответственности

Община Западного Азербайджана обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.

Община Западного Азербайджана обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.

Как сообщает Report, в обращении отмечается о широкомасштабном нарушении прав человека в результате проведенной Арменией этнической чистки против азербайджанцев, и о препятствовании законному возвращению изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома.

Община призвала Верховного комиссара ООН провести беспристрастное и всестороннее расследование этих нарушений прав человека, помочь изгнанным из Армении азербайджанцам вернуться в свои дома, а также привлечь к ответственности виновных в этнических чистках, насилии, разрушении культурного и исторического наследия и тех, кто препятствует безопасному возвращению изгнанных азербайджанцев.

Община также обратилась к Верховному комиссару с просьбой привлечь внимание международного сообщества к указанным нарушениям прав человека и вынести этот вопрос на обсуждение Совета ООН по правам человека.