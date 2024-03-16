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Община: В Армении исламофобия носит системный характер

Община: В Армении исламофобия носит системный характер Община Западного Азербайджана приветствует резолюцию о мерах по борьбе с исламофобией, принятую 15 марта Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН).
Внешняя политика
16 марта 2024 г. 09:32
Община: В Армении исламофобия носит системный характер

Община Западного Азербайджана приветствует резолюцию о мерах по борьбе с исламофобией, принятую 15 марта Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН).

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что Община Западного Азербайджана всегда активно содействовала международным усилиям по борьбе с исламофобией.

"Армения не поддержала указанную резолюцию, за которую проголосовало большинство государств. Учитывая, что в Армении исламофобия носит системный характер, ее позиция по резолюции не вызывает удивления. Эта страна до сих пор не позволяет изгнанным азербайджанцам вернуться на родину.

Мы призываем все государства, объединившиеся в борьбе с исламофобией и ксенофобией, осудить исламофобскую политику Армении и поддержать безопасное и достойное возвращение изгнанных оттуда азербайджанцев", - говорится в заявлении ОЗА.

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Версия на азербайджанском языке İcma: Ermənistan sistematik islamofobiyanın beşiyidir

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