Община: В Армении исламофобия носит системный характер

Община Западного Азербайджана приветствует резолюцию о мерах по борьбе с исламофобией, принятую 15 марта Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН).

Община Западного Азербайджана приветствует резолюцию о мерах по борьбе с исламофобией, принятую 15 марта Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций (ООН).

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что Община Западного Азербайджана всегда активно содействовала международным усилиям по борьбе с исламофобией.

"Армения не поддержала указанную резолюцию, за которую проголосовало большинство государств. Учитывая, что в Армении исламофобия носит системный характер, ее позиция по резолюции не вызывает удивления. Эта страна до сих пор не позволяет изгнанным азербайджанцам вернуться на родину.

Мы призываем все государства, объединившиеся в борьбе с исламофобией и ксенофобией, осудить исламофобскую политику Армении и поддержать безопасное и достойное возвращение изгнанных оттуда азербайджанцев", - говорится в заявлении ОЗА.