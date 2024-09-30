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Община: Антиазербайджанские силы усиливают нападки на Азербайджан по мере приближения COP29

Община: Антиазербайджанские силы усиливают нападки на Азербайджан по мере приближения COP29 По мере приближения COP29 антиазербайджанские силы активизировали свои атаки, используя тему "прав человека". Такие организации, как Freedom House и Human Rights Watch, ранее скрывавшие свою проармянскую позицию, теперь открыто демонстрируют ее.
Внешняя политика
30 сентября 2024 г. 12:28
Община: Антиазербайджанские силы усиливают нападки на Азербайджан по мере приближения COP29

Антиазербайджанские силы усиливают нападки на Азербайджан по мере приближения COP29, используя при этом тему "прав человека".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Такие организации, как Freedom House и Human Rights Watch, ранее пытались скрыть свою проармянскую позицию, однако теперь демонстрируют ее открыто", - заявили в Общине.

В заявлении отмечается, что нападки совершают сотрудники этих организаций армянского происхождения. "Кроме того, организации поддерживают нападки армянских активистов с расистскими взглядами. Последним примером стала поддержка Freedom House статьи армянского националиста Шейлы Пайлан, опубликованной в Newsweek.

Мы решительно осуждаем эти действия и призываем Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), где работает Пайлан, принять меры в отношении нее", — говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma: COP29 yaxınlaşdıqca anti-Azərbaycan qüvvələr hücumlarını intensivləşdiriblər

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