О нас

Община: Требуем от Канады не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Община: Требуем от Канады не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана Община Западного Азербайджана выражает свое глубокое возмущение в связи с очередным антиазербайджанским заявлением министра иностранных дел Канады.
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 10:13
Община: Требуем от Канады не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Община Западного Азербайджана выражает свое глубокое возмущение в связи с очередным антиазербайджанским заявлением министра иностранных дел Канады.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении отмечается, что канадская дипломатия, которая говорит о принципе "самоопределения", фактически выставила себя на посмешище.

"Канада, которая планирует в ближайшее время открыть в Армении посольство, видимо, действительно не знает, что Армения после Отечественной войны 2020 года и не заикается о принципе "самоопределения". Но если Канада так дорожит принципом "самоопределения", то она могла бы начать с себя и предоставить независимость провинции, которая очень сильно проявляет стремление к независимости. Мы требуем, чтобы Канада прекратила делать низкопробные заявления в адрес Азербайджана и не вмешивалась во внутренние дела нашей страны", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İcma: "Kanadadan ölkəmizin daxili işlərinə qarışmamağı tələb edirik"

Самое важное

Президенты Азербайджана и Турции провели телефонный разговор
Президенты Азербайджана и Турции провели телефонный разговор
21 сентября 2023 г. 11:39
Представители армян Карабаха прибыли в Евлах на встречу с Рамином Мамедовым
ФотоПредставители армян Карабаха прибыли в Евлах на встречу с Рамином Мамедовым
21 сентября 2023 г. 10:17
Ильхам Алиев: Достигнутые результаты окажут позитивное влияние на продвижение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
Ильхам Алиев: Достигнутые результаты окажут позитивное влияние на продвижение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
21 сентября 2023 г. 01:02
Президент: На евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами и обязанностями карабахских армян
Президент: На евлахской встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с правами и обязанностями карабахских армян
21 сентября 2023 г. 00:57
Ильхам Алиев: Создание новой ситуации в регионе неизбежно
Ильхам Алиев: Создание новой ситуации в регионе неизбежно
20 сентября 2023 г. 22:01
Верховный главнокомандующий: Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир
Верховный главнокомандующий: Карабах – это территория Азербайджана и это признает весь мир
20 сентября 2023 г. 21:51
Президент: Начался процесс вывода с позиций незаконных армянских вооруженных формирований
Президент: Начался процесс вывода с позиций незаконных армянских вооруженных формирований
20 сентября 2023 г. 21:44
Ильхам Алиев: Наше слово так же ценно, как и наша подпись
Ильхам Алиев: Наше слово так же ценно, как и наша подпись
20 сентября 2023 г. 21:16
Президент Ильхам Алиев: Светлая память о наших шехидах будет жить вечно в наших сердцах
Президент Ильхам Алиев: Светлая память о наших шехидах будет жить вечно в наших сердцах
20 сентября 2023 г. 21:13
Формирования вооруженных сил Армении в Карабахе подняли белый флаг
Формирования вооруженных сил Армении в Карабахе подняли белый флаг
20 сентября 2023 г. 13:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi