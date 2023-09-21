Община: Требуем от Канады не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Община Западного Азербайджана выражает свое глубокое возмущение в связи с очередным антиазербайджанским заявлением министра иностранных дел Канады.

Община Западного Азербайджана выражает свое глубокое возмущение в связи с очередным антиазербайджанским заявлением министра иностранных дел Канады.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении отмечается, что канадская дипломатия, которая говорит о принципе "самоопределения", фактически выставила себя на посмешище.

"Канада, которая планирует в ближайшее время открыть в Армении посольство, видимо, действительно не знает, что Армения после Отечественной войны 2020 года и не заикается о принципе "самоопределения". Но если Канада так дорожит принципом "самоопределения", то она могла бы начать с себя и предоставить независимость провинции, которая очень сильно проявляет стремление к независимости. Мы требуем, чтобы Канада прекратила делать низкопробные заявления в адрес Азербайджана и не вмешивалась во внутренние дела нашей страны", - говорится в заявлении.