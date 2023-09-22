Община: ЕС может остаться в стороне от процесса нормализации между Арменией и Азербайджаном

Европейский Союз, оказавшись в положении Франции, может остаться в стороне от процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений.
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"В частности, выражения и тон Жозепа Борреля совершенно неприемлемы. На фоне возрастающих в последнее время заявлений Испании против Азербайджана непонятно: Испания инструктирует Жозепа Борреля или Жозеп Боррель – Испанию.
Что касается выступления министра Германии в Совете Безопасности ООН, размещенного на странице в X (бывший twitter) Министерства иностранных дел Германии, слово "Лачын" на ней написано не на английском, а на французском языке, что еще раз наглядно демонстрирует плачевное состояние Германии, отсутствие у нее собственной позиции, и ее подход к вопросу исключительно под призмой официального Парижа", – говорится в заявлении.