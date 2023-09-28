О нас

Община: Ряд международных организаций заинтересован в политических дивидендах, а не в защите прав человека

Община: Ряд международных организаций заинтересован в политических дивидендах, а не в защите прав человека Некоторые международные организации больше заинтересованы в получении политических дивидендов, чем в защите прав человека.
Внешняя политика
28 сентября 2023 г. 11:16
Община: Ряд международных организаций заинтересован в политических дивидендах, а не в защите прав человека

Некоторые международные организации больше заинтересованы в получении политических дивидендов, чем в защите прав человека.

Об этом в ответ на запрос Report заявила пресс-секретарь Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфикар.

У.Зульфикар отметила, община продолжает внимательно следит за развитием ситуации и после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных армией Азербайджана в Карабахском регионе.

"С начала года - с момента принятия Концепции возвращения - наша община обращается в различные страны и международные организации по поводу нарушенных прав наших соотечественников, в том числе в вопросе возвращения на родные земли. На некоторые запросы мы получаем ответы. Однако последние события показывают, что в подходе ряда международных структур преобладают дискриминация и желание получить политические дивиденды", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İcma sözçüsü: "Bəzi dairələri insan hüquqları deyil, siyasi dividendlər maraqlandırır"

Самое читаемое

Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
Гаджиев: Скорейшее заключение мира между Азербайджаном и Арменией обеспечит стабильность в регионе
21 сентября 2023 г. 14:34
Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо
Община: Вмешательство Испании во внутренние дела Азербайджана недопустимо
21 сентября 2023 г. 11:46
Курс маната к доллару останется стабильным в следующем году
Курс маната к доллару останется стабильным в следующем году
21 сентября 2023 г. 14:21
Представитель ООН: Антитеррористические мероприятия направлены на предотвращение провокаций со стороны Армении
Представитель ООН: Антитеррористические мероприятия направлены на предотвращение провокаций со стороны Армении
22 сентября 2023 г. 01:38
Хикмет Гаджиев: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских боевиков
Хикмет Гаджиев: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских боевиков
22 сентября 2023 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi