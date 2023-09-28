Община: Ряд международных организаций заинтересован в политических дивидендах, а не в защите прав человека

Некоторые международные организации больше заинтересованы в получении политических дивидендов, чем в защите прав человека.

Некоторые международные организации больше заинтересованы в получении политических дивидендов, чем в защите прав человека.

Об этом в ответ на запрос Report заявила пресс-секретарь Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфикар.

У.Зульфикар отметила, община продолжает внимательно следит за развитием ситуации и после антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных армией Азербайджана в Карабахском регионе.

"С начала года - с момента принятия Концепции возвращения - наша община обращается в различные страны и международные организации по поводу нарушенных прав наших соотечественников, в том числе в вопросе возвращения на родные земли. На некоторые запросы мы получаем ответы. Однако последние события показывают, что в подходе ряда международных структур преобладают дискриминация и желание получить политические дивиденды", - сказала она.