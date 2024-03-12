ОЗА: Решительно осуждаем провокационную статью о Карабахе в The Washington Post

Решительно осуждаем опубликованную в газете The Washington Post провокационную статью, искажающую факты о Карабахе.

Решительно осуждаем опубликованную в газете The Washington Post провокационную статью, искажающую факты о Карабахе.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА).

В нем отмечается, что регулярное выступление автора Давида Игнатиуса с предвзятыми антиазербайджанскими статьями, публикуемыми по заказу армянских покровителей, уже никого не удивляет. Тот факт, что Давид Игнатиус, закрывающий глаза на зверства, совершенные Арменией против азербайджанского населения в Карабахе на протяжении 30 лет, уничтожение материально-культурных памятников и изгнание местных жителей из родных мест, и не написавший ни единого слова о праве на безопасное и достойное возвращение насильно изгнанных из Армении азербайджанцев на родные земли, настаивает только на праве карабахских армян на "возвращение", свидетельствует о том, насколько он далек от профессиональной журналистики, а также о его двуличной и лицемерной позиции.

Община напоминает "журналисту", который сетует на "историческую несправедливость" и ссылается на международное право, что это азербайджанская сторона пострадала от несправедливости, оккупации ее территорий, что было проигнорировано системой международного права, и что именно азербайджанцы были насильно изгнаны из своих родных очагов в Карабахе и на территории Армении.

Право западных азербайджанцев вернуться на свои родные земли мирным путем нельзя отрицать ни при каких обстоятельствах, и этот вопрос должен привлечь внимание международных медиа, называющих себя "профессиональными и беспристрастными", подчеркивается в заявлении.