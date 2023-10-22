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Община: Продажа оружия Францией Армении - проявление враждебности против Азербайджана

Община: Продажа оружия Францией Армении - проявление враждебности против Азербайджана Продажа оружия Францией Армении является проявлением враждебности против Азербайджана.
Внешняя политика
22 октября 2023 г. 10:46
Община: Продажа оружия Францией Армении - проявление враждебности против Азербайджана

Продажа оружия Францией Армении является проявлением враждебности против Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В документе отмечается, что слова министра обороны Франции о скором подписании контракта на поставку оружия Армении вызывает серьезную озабоченность.

"Кроме того, Франция продолжает свою гнусную деятельность против Азербайджана в различных международных организациях.

Поставка Армении оружия со стороны Франции служит усилению реваншизма в этой стране, росту напряженности в регионе. Очевидно, что установление мира в регионе невыгодно официальному Парижу. Франция пытается привнести в регион Южного Кавказа геополитическую конкуренцию и для этого подстрекает Армению на новую войну против Азербайджана", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что даже в XXI веке эта страна все еще не может отказаться от своего колониального мышления и расистского подхода, такого как "поддержка восточного христианства".

"Мы уверены, что Франция потерпит неудачу в политике вооружения Армении так же, как потерпела полное фиаско в "посреднических" усилиях. Южно-Кавказский регион без Франции выглядит гораздо привлекательнее", - заявили в Общине.

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Версия на азербайджанском языке İcma: “Fransanın Ermənistana silah satışı Azərbaycana qarşı düşmənçilikdir”

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