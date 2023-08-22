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Община призывает Армению обеспечить безопасное и достойное возвращение азербайджанцев в свои дома

Община призывает Армению обеспечить безопасное и достойное возвращение азербайджанцев в свои дома Община Западного Азербайджана еще раз обращается к правительству Армении с призывом уважать международное право и права человека, последовать примеру Азербайджана, создавшего условия для возвращения армян в Карабахский регион Азербайджана сразу после войн
Внешняя политика
22 августа 2023 г. 13:16
Община призывает Армению обеспечить безопасное и достойное возвращение азербайджанцев в свои дома

Община Западного Азербайджана вновь призвала правительство Армении уважать международное право и права человека, создать возможность для безопасного и достойного возвращения в свои дома изгнанных из этой страны азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

В заявлении также отмечено: "Как уже сообщалось, Община Западного Азербайджана направила письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом начать диалог по безопасному и достойному возвращению азербайджанцев, изгнанных из Армении. Армянская сторона, в том числе лично премьер-министр Пашинян, вместо должной оценки призыва общины к диалогу, выступила с заявлениями, отрицающими право азербайджанцев на возвращение и искажающими тему Западного Азербайджана.

В связи с этим Община Западного Азербайджана обратилась к генеральному секретарю ООН с призывом остановить деструктивные шаги армянской стороны и поощрить ее участие в диалоге по вопросу возвращения. Секретариат ООН распространил упомянутые письма общины генеральному секретарю ООН и премьер-министру Армении в качестве официальных документов Генеральной Ассамблеи ООН, Совета Безопасности и Экономического и Социального Совета. Напомним, что Концепция возвращения, содержащая основные цели деятельности общины, также была распространена в качестве официального документа ООН.

С распространением в ООН этих писем в качестве официальных документов мировое сообщество получило самую достоверную информацию о целях и принципах деятельности Общины, а также о том, что стороной, инициирующей диалог, является именно Община Западного Азербайджана. Все это не оставляет Армении возможности для отрицания права на возвращение, основанное на международном праве, и спекуляций относительно намерений общины.

Община Западного Азербайджана вновь призывает правительство Армении уважать международное право и права человека, следовать примеру Азербайджана, который сразу после войны 2020 года создал условия для возвращения армян в Карабахский регион Азербайджана и в настоящее время стремящийся к их реинтеграции, создать возможность для безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома".

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