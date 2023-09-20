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Община: Призываем правительство США поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев

Община: Призываем правительство США поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев Призываем правительство США поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев.
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 16:13
Община: Призываем правительство США поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев

Призываем правительство США поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Община выражает обеспокоенность в связи с предвзятыми заявлениями официальных лиц Соединенных Штатов Америки относительно антитеррористических мероприятий, осуществляемых в Карабахском регионе Азербайджана.

"Реализация мероприятий на своей территории для преодоления террористических угроз и восстановления конституционного строя является суверенным правом Азербайджана. Последние заявления американской стороны не соответствуют ее позиции в вопросе международной борьбы с терроризмом и ее партнерству с Азербайджанской Республикой на протяжении десятилетий.

Вызывает сожаление тот факт, что США проявили предвзятую позицию в отношении антитеррористических мероприятий Азербайджана на фоне отсутствия адекватного отношения американского правительства к изгнанию азербайджанцев из Армении, оккупации этой страной азербайджанских территорий и их разрушению, а также изгнанию с этих земель почти миллиона азербайджанцев. Кроме того, тогда как Армения продолжает посягательство на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, американская сторона почему-то лишь выражает поддержку территориальной целостности Армении.

Призываем правительство США уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, не допускать дискриминации в вопросе прав человека и поддержать возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma: "ABŞ-ni Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların geri qayıtmasına dəstək verməyə çağırırıq"

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