Община: Призываем правительство США поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев

Призываем правительство США поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев.

Призываем правительство США поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Община выражает обеспокоенность в связи с предвзятыми заявлениями официальных лиц Соединенных Штатов Америки относительно антитеррористических мероприятий, осуществляемых в Карабахском регионе Азербайджана.

"Реализация мероприятий на своей территории для преодоления террористических угроз и восстановления конституционного строя является суверенным правом Азербайджана. Последние заявления американской стороны не соответствуют ее позиции в вопросе международной борьбы с терроризмом и ее партнерству с Азербайджанской Республикой на протяжении десятилетий.

Вызывает сожаление тот факт, что США проявили предвзятую позицию в отношении антитеррористических мероприятий Азербайджана на фоне отсутствия адекватного отношения американского правительства к изгнанию азербайджанцев из Армении, оккупации этой страной азербайджанских территорий и их разрушению, а также изгнанию с этих земель почти миллиона азербайджанцев. Кроме того, тогда как Армения продолжает посягательство на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, американская сторона почему-то лишь выражает поддержку территориальной целостности Армении.

Призываем правительство США уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, не допускать дискриминации в вопросе прав человека и поддержать возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении", - подчеркивается в заявлении.