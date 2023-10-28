Община: Призываем правительство Армении уважать принципы сосуществования

Известно, что Армения столкнулась с серьезным демографическим кризисом после того, как она подвергла этническим чисткам азербайджанцев, развязала конфликт против Азербайджана и выбрала политику самоизоляции в регионе.

Известно, что Армения столкнулась с серьезным демографическим кризисом после того, как она подвергла этническим чисткам азербайджанцев, развязала конфликт против Азербайджана и выбрала политику самоизоляции в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В общине напомнили, что недавно Армения представила свою демографическую стратегию на 2023-2040 годы на состоявшейся в Женеве региональной конференции по демографии.

"Эта стратегия еще раз свидетельствует о расистской политике правительства Армении, основанной на этнической дискриминации. Вопрос возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в стратегию не включен. В документе репатриация как право и цель, которые государство должно продвигать, подразумевается только для этнических армян. Тот факт, что страна, столкнувшаяся с серьезным демографическим кризисом, не позволяет группе населения, которое представляет ее законных жителей, вернуться в свои дома из-за этнической принадлежности, является показателем ее расистской политики", - говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что решению демографических проблем Армении будет способствовать установление мира в регионе и обеспечение прав на возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев.

"Община призывает правительство Армении выбрать мирную повестку, отказаться от моноэтнической политики, уважать принципы сосуществования, основанные на этническом многообразии, и обеспечить безопасное и достойное возвращение в родные края азербайджанцев, изгнанных из Армении", - говорится в заявлении.