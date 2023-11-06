Община: Призываем международные организации отказаться от двойных стандартов

Община Западного Азербайджана призвала международные организации отказаться от двойных стандартов и занять справедливую позицию.

Община Западного Азербайджана призвала международные организации отказаться от двойных стандартов и занять справедливую позицию.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь Общины Ульвия Зульфигар заявила на презентации книги "Возвращение в Западный Азербайджан: наше материальное и культурное наследие на исторических землях".

Она отметила, что в Армении и до депортации азербайджанцев уничтожались материальное и нематериальное культурное наследие азербайджанцев: "В Западном Азербайджане было разрушено более 300 мечетей и около 500 кладбищ".

Заявления международных организаций об угрозе христианским памятникам в Карабахе пресс-секретарь Общины назвала абсурдными, напомнив, что именно за счет госбюджета Азербайджана эти памятники восстанавливаются: "Мы не видим каких-либо призывов или осуждения в связи с разрушенными объектами культурного наследия азербайджанцев. Призываем международные организации отказаться от двойных стандартов и занять справедливую позицию".