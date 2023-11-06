О нас

Община: Призываем международные организации отказаться от двойных стандартов

Община: Призываем международные организации отказаться от двойных стандартов Община Западного Азербайджана призвала международные организации отказаться от двойных стандартов и занять справедливую позицию.
Внешняя политика
6 ноября 2023 г. 12:38
Община: Призываем международные организации отказаться от двойных стандартов

Община Западного Азербайджана призвала международные организации отказаться от двойных стандартов и занять справедливую позицию.

Как сообщает Report, об этом пресс-секретарь Общины Ульвия Зульфигар заявила на презентации книги "Возвращение в Западный Азербайджан: наше материальное и культурное наследие на исторических землях".

Она отметила, что в Армении и до депортации азербайджанцев уничтожались материальное и нематериальное культурное наследие азербайджанцев: "В Западном Азербайджане было разрушено более 300 мечетей и около 500 кладбищ".

Заявления международных организаций об угрозе христианским памятникам в Карабахе пресс-секретарь Общины назвала абсурдными, напомнив, что именно за счет госбюджета Азербайджана эти памятники восстанавливаются: "Мы не видим каких-либо призывов или осуждения в связи с разрушенными объектами культурного наследия азербайджанцев. Призываем международные организации отказаться от двойных стандартов и занять справедливую позицию".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İcma sözçüsü: "Beynəlxalq təşkilatları ikili standartlara son qoymağa çağırırıq"

Другие новости из категории

Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Торгово-промышленной палаты Республики Корея
Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Торгово-промышленной палаты Республики Корея
6 ноября 2023 г. 12:26
Делегация Пекина находится с визитом в Баку
ФотоДелегация Пекина находится с визитом в Баку
6 ноября 2023 г. 12:09
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
6 ноября 2023 г. 12:03
МИД Азербайджана: Число жертв мин возросло до 377
МИД Азербайджана: Число жертв мин возросло до 377
5 ноября 2023 г. 23:40
Глава МИД Азербайджана отбыл с официальным визитом в Румынию
ФотоГлава МИД Азербайджана отбыл с официальным визитом в Румынию
5 ноября 2023 г. 19:25
Община: Бербок нарушила международное право, использовав вымышленные топонимы населенных пунктов Азербайджана
Община: Бербок нарушила международное право, использовав вымышленные топонимы населенных пунктов Азербайджана
5 ноября 2023 г. 11:41
В Баку прошла встреча глав МИД Азербайджана и Германии в расширенном составе
В Баку прошла встреча глав МИД Азербайджана и Германии в расширенном составе
5 ноября 2023 г. 00:57
Увеличено число членов коллегии МИД Азербайджана
Увеличено число членов коллегии МИД Азербайджана
4 ноября 2023 г. 23:07
Анналена Бербок выступила в Баку с ложным заявлением
Анналена Бербок выступила в Баку с ложным заявлением
4 ноября 2023 г. 22:36
Министр: Мы не были свидетелями каких-либо призывов к Армении со стороны международного сообщества
Министр: Мы не были свидетелями каких-либо призывов к Армении со стороны международного сообщества
4 ноября 2023 г. 22:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi