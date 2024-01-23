Община: Призываем ЕС воздержаться от несправедливой и обвинительной риторики в адрес Азербайджана

11:13

Община Западного Азербайджана призывает ЕС воздержаться от несправедливой и обвинительной риторики в адрес Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана (ОЗА).

"Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель продолжает выступать с клеветническими заявлениями в адрес Азербайджана. Этими заявлениями Евросоюз в очередной раз доказывает, что не занимает нейтральную позицию в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Вызывает сожаление тот факт, что представитель структуры, которая на протяжении почти тридцати лет ни разу не обмолвилась о факте оккупации Арменией азербайджанских земель, занимает предвзятую позицию в отношении Азербайджана", - говорится в заявлении.

Отмечается, что при таких обстоятельствах у посреднической миссии ЕС в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией нет шансов.

"Выступление представителя международной организации, утверждающей о своем стремлении внести вклад в процесс в качестве посредника, с заявлением в угрожающем тоне в адрес одной из сторон несовместимо с сутью принципа "посредничества" и неприемлемо. Община Западного Азербайджана еще раз призывает ЕС отказаться от несправедливой и обвинительной риторики в адрес Азербайджана", - отмечается также в заявлении общины.