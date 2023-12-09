Община: Призываем Армению предпринять шаги по выстраиванию доверия на пути к диалогу с западными азербайджанцами

Община Западного Азербайджана приветствует выраженную президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в интервью телеканалу Euronews 9 декабря 2023 года и в выступлении на проведенном 7 декабря 2023 года форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 3

Община Западного Азербайджана приветствует выраженную президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в интервью телеканалу Euronews 9 декабря 2023 года и в выступлении на проведенном 7 декабря 2023 года форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности" поддержку права на возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев и благодарит главу государства за эту принципиальную позицию.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

"Высоко оцениваем заявления президента Ильхама Алиева и последовательную политику в этой сфере, поскольку они не только содействуют достижению цели общины по обеспечению нашего права на возвращение, но и способствуют установлению устойчивого мира и спокойствия в регионе. Действительно, не существует альтернативы миру, основанному на сосуществовании и этническом разнообразии.

Еще раз заявляем о нашей воле реализовать право на возвращение мирным путем и в рамках территориальной целостности и суверенитета Армении.

В этом контексте мы приветствуем позитивные шаги, предпринимаемые в последние дни для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Призываем Армению правильно оценить эту положительную динамику и предпринять шаги по выстраиванию доверия на пути к диалогу с западными азербайджанцами и примирению", - отмечается в заявлении Общины.