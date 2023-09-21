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Община призвала Польшу не рассматривать суверенитет стран сквозь призму религиозного фанатизма

Община призвала Польшу не рассматривать суверенитет стран сквозь призму религиозного фанатизма Община Западного Азербайджана выступила с заявлением, в котором призывает официальную Варшаву не рассматривать территориальную целостность и суверенитет стран через призму религиозного фанатизма.
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 13:57
Община призвала Польшу не рассматривать суверенитет стран сквозь призму религиозного фанатизма

Община Западного Азербайджана выступила с заявлением, в котором призывает официальную Варшаву не рассматривать территориальную целостность и суверенитет стран через призму религиозного фанатизма.

Как сообщает Report, об этом отметили в Общине Западного Азербайджана в ответ на заявление Министерства иностранных дел Польши.

В нем отмечается о недопустимости селективного подхода к ценностям и международному праву, который демонстрирует Польша.

"Мы требуем, чтобы Польша прекратила дискриминацию, уважала суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также поддержала право изгнанных из Армении азербайджанцев на возвращение", - подчеркивается в заявлении Общины.

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