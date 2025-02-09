Община призвала международные организации оказать давление на Армению для защиты азербайджанских памятников

Община Западного Азербайджана призвала международные организации оказать давление на Армению, чтобы заставить ее восстановить и защитить азербайджанские памятники.

Община Западного Азербайджана призвала международные организации оказать давление на Армению, чтобы заставить ее восстановить и защитить азербайджанские памятники.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Общины.

В документе отмечается, что в социальных сетях распространились кадры, на которых блогер запечатлел руины исторической азербайджанской мечети в квартале Тепебаши в Ереване.

"Из этих кадров становится ясно, что мечеть в настоящее время превращена в место потребления спиртных напитков. Это открытая провокация, затрагивающая религиозное и культурное достоинство азербайджанского народа.

Преднамеренное уничтожение армянской стороной азербайджанских памятников культуры, стирание культурных следов азербайджанского народа на территории нынешней Армении является грубым нарушением международного права, в том числе Гаагской конвенции 1954 года и соответствующих решений ЮНЕСКО. Эти действия Армении создают серьезное препятствие для достижения мира и примирения в регионе.

Решительно протестуя против разрушения мечети Тепебаши, являющейся объектом культурного наследия, и такого оскорбительного использования ее руин, мы призываем ЮНЕСКО и другие международные организации предпринять неотложные шаги, в том числе оказать давление на Армению для восстановления и защиты мечети и других разрушенных азербайджанских памятников.

Мы требуем от правительства Армении немедленно выполнить свои обязательства по восстановлению и защите всех разрушенных или сфальсифицированных памятников культуры, принадлежащих азербайджанскому народу", - подчеркивается в заявлении.