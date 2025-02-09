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Община призвала международные организации оказать давление на Армению для защиты азербайджанских памятников

Община призвала международные организации оказать давление на Армению для защиты азербайджанских памятников Община Западного Азербайджана призвала международные организации оказать давление на Армению, чтобы заставить ее восстановить и защитить азербайджанские памятники.
Внешняя политика
9 февраля 2025 г. 15:01
Община призвала международные организации оказать давление на Армению для защиты азербайджанских памятников

Община Западного Азербайджана призвала международные организации оказать давление на Армению, чтобы заставить ее восстановить и защитить азербайджанские памятники.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

В документе отмечается, что в социальных сетях распространились кадры, на которых блогер запечатлел руины исторической азербайджанской мечети в квартале Тепебаши в Ереване.

"Из этих кадров становится ясно, что мечеть в настоящее время превращена в место потребления спиртных напитков. Это открытая провокация, затрагивающая религиозное и культурное достоинство азербайджанского народа.

Преднамеренное уничтожение армянской стороной азербайджанских памятников культуры, стирание культурных следов азербайджанского народа на территории нынешней Армении является грубым нарушением международного права, в том числе Гаагской конвенции 1954 года и соответствующих решений ЮНЕСКО. Эти действия Армении создают серьезное препятствие для достижения мира и примирения в регионе.

Решительно протестуя против разрушения мечети Тепебаши, являющейся объектом культурного наследия, и такого оскорбительного использования ее руин, мы призываем ЮНЕСКО и другие международные организации предпринять неотложные шаги, в том числе оказать давление на Армению для восстановления и защиты мечети и других разрушенных азербайджанских памятников.

Мы требуем от правительства Армении немедленно выполнить свои обязательства по восстановлению и защите всех разрушенных или сфальсифицированных памятников культуры, принадлежащих азербайджанскому народу", - подчеркивается в заявлении.

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