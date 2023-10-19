Община призвала генсека МОФ быть осторожным в высказываниях об Азербайджане

Армения и Франция продолжают попытки превратить Международную организации франкофонии (МОФ) в антиазербайджанскую платформу. В частности, вызывает беспокойство недавнее заявление генерального секретаря МОФ в Ереване.

Армения и Франция продолжают попытки превратить Международную организации франкофонии (МОФ) в антиазербайджанскую платформу. В частности, вызывает беспокойство недавнее заявление генерального секретаря МОФ в Ереване.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном Общиной Западного Азербайджана.

В заявлении отмечается, что генеральный секретарь, подчеркивая важность сохранения армянского культурного наследия в Карабахе, не затрагивает плачевное состояние культурного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу в Армении, что является проявлением предвзятости и двойных стандартов.

Община Западного Азербайджана призывает генерального секретаря МОФ не становиться инструментом грязной политики Армении и Франции против Азербайджана и проявлять осторожность и ответственность в своих заявлениях по поводу Азербайджана.