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​​​​​​​Община призвала Францию поддержать право изгнанных из Армении азербайджанцев вернуться в свои дома

​​​​​​​Община призвала Францию поддержать право изгнанных из Армении азербайджанцев вернуться в свои дома Обнародованная Министерством иностранных дел Франции информация о содержании телефонного разговора между главой МИД этой страны Катрин Колонна и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном от 15.08.2023 г. является очередным доказательство
Внешняя политика
16 августа 2023 г. 10:48
​​​​​​​Община призвала Францию поддержать право изгнанных из Армении азербайджанцев вернуться в свои дома

Обнародованная министерством иностранных дел Франции информация о содержании телефонного разговора между главой МИД этой страны Катрин Колонна и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном от 15 августа 2023 года является очередным доказательством неуважения Францией норм и принципов международного права, прав человека, а также азербайджанофобской политики.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Призываем Францию прекратить политику, направленную против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также вмешательство во внутренние дела Азербайджана и поддержать право изгнанных из Армении азербайджанцев на возвращение в свои дома", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке İcma Fransanı Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların öz evlərinə qayıtmaq hüququnu dəstəkləməyə çağırıb

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