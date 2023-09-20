Община: Президент Аргентины вмешивается в дела, которые его не касаются

Община Западного Азербайджана решительно отвергает антиазербайджанское заявление президента Аргентины Альберто Фернандеса на Генеральной ассамблее ООН.

Община Западного Азербайджана решительно отвергает антиазербайджанское заявление президента Аргентины Альберто Фернандеса на Генеральной ассамблее ООН.

Как сообщает Report, организация распространила заявление по этому поводу.

В заявлении отмечается, что вместо решения серьезных социально-экономических проблем в своей стране, таких как бедность и коррупция, президент Аргентины проявил дилетантское отношение к вопросам, которые его не касаются.

"Чувствуется, что его знания в области международных отношений, международного права, географии весьма поверхностны. Обвинять Азербайджан во "взятии под контроль Нагорного Карабаха" - это то же самое, что обвинять Аргентину во взятии под контроль провинции Мендоса.

Напоминаем Альберто Фернандесу, обвинившему Азербайджан в "этнических, религиозных, расовых преследованиях", что в XIX веке в Аргентине были истреблены коренные племена, и призываем его сосредоточить внимание на этих вопросах", - говорится в заявлении.