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Община: Предвзятое заявление главы МИД Германии препятствует установлению стабильного мира

Община: Предвзятое заявление главы МИД Германии препятствует установлению стабильного мира Община Западного Азербайджана решительно отвергает предвзятое заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.
Внешняя политика
19 сентября 2023 г. 22:25
Община: Предвзятое заявление главы МИД Германии препятствует установлению стабильного мира

Община Западного Азербайджана решительно отвергает предвзятое заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.

Об этом Report сообщили в Общине.

Было отмечено, что министру иностранных дел Германии следовало бы осудить совершенный сегодня минный террор, призвать к выводу остатков вооруженных сил Армении с суверенных территорий Азербайджана, разоружению незаконных армянских вооруженных формирований, ликвидации марионеточного режима хунты.

"Кроме того, напомним, что Германия до сих пор никак не отреагировала на совершение тотальных чисток в отношении азербайджанцев в Армении и на то, что правительство Армении не позволяет им вернуться.

Рассматривание министром Бербок вопросов сквозь призму религиозных и этнических предрассудков неверно, это препятствует установлению стабильного мира и уважения к правам человека", - подчеркивается в сообщении Общины Западного Азербайджана.

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