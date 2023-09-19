Община: Предвзятое заявление главы МИД Германии препятствует установлению стабильного мира

Община Западного Азербайджана решительно отвергает предвзятое заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.

Община Западного Азербайджана решительно отвергает предвзятое заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.

Об этом Report сообщили в Общине.

Было отмечено, что министру иностранных дел Германии следовало бы осудить совершенный сегодня минный террор, призвать к выводу остатков вооруженных сил Армении с суверенных территорий Азербайджана, разоружению незаконных армянских вооруженных формирований, ликвидации марионеточного режима хунты.

"Кроме того, напомним, что Германия до сих пор никак не отреагировала на совершение тотальных чисток в отношении азербайджанцев в Армении и на то, что правительство Армении не позволяет им вернуться.

Рассматривание министром Бербок вопросов сквозь призму религиозных и этнических предрассудков неверно, это препятствует установлению стабильного мира и уважения к правам человека", - подчеркивается в сообщении Общины Западного Азербайджана.