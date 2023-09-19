Община: Предвзятое заявление главы МИД Германии препятствует установлению стабильного мира

Община Западного Азербайджана решительно отвергает предвзятое заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок.
Об этом Report сообщили в Общине.
Было отмечено, что министру иностранных дел Германии следовало бы осудить совершенный сегодня минный террор, призвать к выводу остатков вооруженных сил Армении с суверенных территорий Азербайджана, разоружению незаконных армянских вооруженных формирований, ликвидации марионеточного режима хунты.
"Кроме того, напомним, что Германия до сих пор никак не отреагировала на совершение тотальных чисток в отношении азербайджанцев в Армении и на то, что правительство Армении не позволяет им вернуться.
Рассматривание министром Бербок вопросов сквозь призму религиозных и этнических предрассудков неверно, это препятствует установлению стабильного мира и уважения к правам человека", - подчеркивается в сообщении Общины Западного Азербайджана.