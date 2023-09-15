Община: Правительству США следует не поддаваться на ложь Армении и не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

На слушаниях, организованных в Сенате США 14 сентября 2023 года Бобом Менендесом – сенатором, который в настоящее время находится под следствием ФБР за коррупционные связи с армянским лобби, исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Е

На слушаниях, организованных в Сенате США 14 сентября 2023 года Бобом Менендесом – сенатором, который в настоящее время находится под следствием ФБР за коррупционные связи с армянским лобби, исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким выступила с антиазербайджанским заявлением. Официальный представитель США потребовала немедленного открытия Лачынской дороги и заявила, что США не приемлют применение силы "против населения Нагорного Карабаха".

Как сообщает Report, в связи с этим Община Западного Азербайджана выступила с заявлением.

"Во-первых, правительству США хорошо известно, что Лачынская дорога не закрыта. Препятствием для использования этой дороги в рамках законов Азербайджана являются территориальные претензии к Азербайджану со стороны правительства Армении и отребье поддерживаемого им незаконного режима в Карабахском регионе Азербайджана.

В связи с утверждениями Юри Ким по поводу, по сути, несуществующей угрозы для армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, хотелось бы спросить: почему правительство США оставалось равнодушным к таким фактам, как изгнание Арменией 300 тысяч азербайджанцев со своей территории и 700 тысяч азербайджанцев с территорий, которые она в свое время оккупировала; оккупация азербайджанских территорий, игнорирование резолюций Совета Безопасности ООН, убийство более 20 тысяч азербайджанских гражданских лиц, разрушение более 900 азербайджанских населенных пунктов, загрязнение минами части территории Азербайджана, отсутствие ясности относительно судьбы более 4000 азербайджанцев, взятых в плен и заложники?

Тот факт, что правительство США, осознавая все нюансы отношений между Азербайджаном и Арменией и обстановку на земле, закрывает глаза на такую несправедливость, совершенную в отношении азербайджанцев и поддерживает необоснованные претензии Армении, не соответствует роли США ни как "глобального поборника прав человека", ни как партнера, содействующего миру между Азербайджаном и Арменией.

Разглагольствующие о мире и справедливости США до сих пор не требуют от Армении вывода остатков своей армии с азербайджанских территорий, разоружения незаконных армянских вооруженных формирований. В условиях, когда США безоговорочно признают территориальную целостность и суверенитет других стран на постсоветском пространстве и выступают против сепаратизма, в отношении Азербайджана они вновь метаются из стороны в сторону и это недопустимо. Неуместен также приказной тон Юри Ким. Чиновник Госдепартамента перепутала адреса. Напоминаем Юри Ким, что американские политики, дипломаты, всюду, где нужно и не нужно, поднимают вопрос о суверенитете США. Суверенитет Азербайджана ни в чем не уступает суверенитету какой-либо другой страны, в том числе США, которые представляет госпожа Ким.

Правительству США следует не поддаваться на ложь Армении, не допускать этнической дискриминации в вопросах защиты прав человека, не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и поддержать безопасное и достойное возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев", - говорится в заявлении.