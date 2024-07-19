Община потребовала от Франции прекратить вооружение Армении и другие деструктивные действия

Президент Франции Эмманюэль Макрон должен признать ответственность своей страны за то, что Франция на протяжении многих лет поддерживала Армению, поощряя ее к продолжению оккупации азербайджанских территорий.

Президент Франции Эмманюэль Макрон должен признать ответственность своей страны за то, что Франция на протяжении многих лет поддерживала Армению, поощряя ее к продолжению оккупации азербайджанских территорий.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В общине напомнили, что французский президент на пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Великобритании попытался оправдать вооружение Армении своей страной и оклеветать Азербайджан.

"Следует подчеркнуть, что продажа Францией оружия Армении, которая удерживала 20 процентов территории Азербайджана под оккупацией в течение 30 лет, служит тому, чтобы подтолкнуть эту страну, в армии и многих политических кругах которой преобладают реваншистские настроения, к новой войне против Азербайджана и спровоцировать кровопролитие в регионе.

Община Западного Азербайджана требует от Франции прекратить вооружение Армении и другие деструктивные действия", - говорится в заявлении.