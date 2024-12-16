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Община: Посольство США попыталось ввести общественность в заблуждение своим заявлением

Община: Посольство США попыталось ввести общественность в заблуждение своим заявлением Посольство США в Баку уклонилось от ответа на вопрос азербайджанских СМИ о возможных действиях Вашингтона по защите культурного наследия азербайджанского народа в Армении, ограничившись лишь напоминанием о неких проектах, предложенных этой страной на осво
Внешняя политика
16 декабря 2024 г. 20:16
Община: Посольство США попыталось ввести общественность в заблуждение своим заявлением

Посольство США в Баку уклонилось от ответа на вопрос азербайджанских СМИ о возможных действиях Вашингтона по защите культурного наследия азербайджанского народа в Армении, ограничившись лишь напоминанием о неких проектах, предложенных этой страной на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Более того, в своем заявлении посольство США попыталось ввести общественность в заблуждение.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Считаем, что посольство США тоном своего ответа, включая оценку вопроса медиа-субъектов как "попытка ввести в заблуждение", продемонстрировало свое настоящее отношение к принципам "свободы слова" и "разнообразия мнений", которые США всегда провозглашают.

Община Западного Азербайджана с сожалением отмечает игнорирование Штатами проблемы азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, включая разрушение их культурного наследия. До сих пор нет ответа на наше письмо, направленное госсекретарю США Энтони Блинкену еще в апреле прошлого года, с просьбой поддержать наше право на возвращение", - говорится в заявлении.

В общине также подчеркнули, нынешняя администрация США использует темы "прав человека" и "культурного наследия" исключительно для выдвижения ложных обвинений против Азербайджана.

"Решительно осуждаем дискриминацию со стороны нынешней администрации США в отношении азербайджанцев. Призываем отказаться от предвзятой политики, хотя бы незадолго до завершения срока полномочий. Также призываем госсекретаря Энтони Блинкена дать ответ на наше письмо", - отметили в общине.

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Версия на азербайджанском языке İcma: ABŞ səfirliyi yaydığı açıqlama ilə ictimaiyyəti yanıltmağa cəhd edib

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