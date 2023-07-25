Община: Попытка оправдания Пашиняном этнической чистки, совершенной Арменией, неприемлема

Попытка оправдания Николом Пашиняном этнической чистки, совершенной Арменией, неприемлема.

Попытка оправдания Николом Пашиняном этнической чистки, совершенной Арменией, неприемлема.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана в ответ на высказывания премьер-министра Армении.

"На сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о рассмотрении вопроса возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в рамках Брюссельского мирного процесса. Он продемонстрировал подход к проблеме прав человека, основанный на дискриминации по этническому признаку и, следовательно, нарушающий территориальную целостность Азербайджана. Премьер-министр Пашинян заявил, что вопрос о правах азербайджанцев, изгнанных из Армении, нельзя сравнивать с вопросом о правах армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

Прежде всего, отметим, что обеспечение права на возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев является обязательством правительства Армении. Отстаивание правительством Армении прав проживающих в Азербайджане армян в то время как Армения изгнала всех проживающих в этой стране азербайджанцев, является проявлением лицемерия и территориальной претензии, прикрытой невежеством".