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Община: Попытка оправдания Пашиняном этнической чистки, совершенной Арменией, неприемлема

Община: Попытка оправдания Пашиняном этнической чистки, совершенной Арменией, неприемлема Попытка оправдания Николом Пашиняном этнической чистки, совершенной Арменией, неприемлема.
Внешняя политика
25 июля 2023 г. 19:36
Община: Попытка оправдания Пашиняном этнической чистки, совершенной Арменией, неприемлема

Попытка оправдания Николом Пашиняном этнической чистки, совершенной Арменией, неприемлема.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана в ответ на высказывания премьер-министра Армении.

"На сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о рассмотрении вопроса возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в рамках Брюссельского мирного процесса. Он продемонстрировал подход к проблеме прав человека, основанный на дискриминации по этническому признаку и, следовательно, нарушающий территориальную целостность Азербайджана. Премьер-министр Пашинян заявил, что вопрос о правах азербайджанцев, изгнанных из Армении, нельзя сравнивать с вопросом о правах армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

Прежде всего, отметим, что обеспечение права на возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев является обязательством правительства Армении. Отстаивание правительством Армении прав проживающих в Азербайджане армян в то время как Армения изгнала всех проживающих в этой стране азербайджанцев, является проявлением лицемерия и территориальной претензии, прикрытой невежеством".

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Версия на английском языке Community: Pashinyan's attempt to justify ethnic cleansing committed by Armenia is unacceptable
Версия на азербайджанском языке İcma: Nikol Paşinyanın Ermənistanın etnik təmizləməsinə haqq qazandırması qəbuledilməzdir

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