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Община: Стремление Евросоюза "быть большим армянином, чем сами армяне" вызывает иронию

Община: Стремление Евросоюза "быть большим армянином, чем сами армяне" вызывает иронию Стремление Европейского союза "быть большим армянином, чем сами армяне" вызывает иронию.
Внешняя политика
24 января 2024 г. 13:00
Община: Стремление Евросоюза быть большим армянином, чем сами армяне вызывает иронию

Стремление Европейского союза "быть большим армянином, чем сами армяне" вызывает иронию.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении отмечается, что в документ, принятый Европейским союзом в 2024 году в связи с приоритетами в ООН, включена фраза "Обеспечение прав и безопасности карабахских армян".

"В документе поднимается вопрос о возвращении карабахских армян, но в то же время умалчивается о правах западных азербайджанцев на возвращение на родину своих предков. Это еще раз демонстрирует, что Евросоюз находится в плену двойных стандартов и рассматривает вопросы через призму этнической и религиозной симпатии", - говорится в заявлении Общины.

В Общине отметили, что нарратив "Обеспечение прав и безопасности карабахских армян" больше не озвучивается даже самой Арменией: "В этом отношении политика ЕС, заключающаяся в стремлении "быть большим армянином, чем сами армяне", вызывает иронию".

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Версия на азербайджанском языке İcma: "Avropa İttifaqının “ermənidən çox erməni olmaq” siyasəti istehza doğurur"

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