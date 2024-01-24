Община: Стремление Евросоюза "быть большим армянином, чем сами армяне" вызывает иронию

Стремление Европейского союза "быть большим армянином, чем сами армяне" вызывает иронию.

Стремление Европейского союза "быть большим армянином, чем сами армяне" вызывает иронию.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В заявлении отмечается, что в документ, принятый Европейским союзом в 2024 году в связи с приоритетами в ООН, включена фраза "Обеспечение прав и безопасности карабахских армян".

"В документе поднимается вопрос о возвращении карабахских армян, но в то же время умалчивается о правах западных азербайджанцев на возвращение на родину своих предков. Это еще раз демонстрирует, что Евросоюз находится в плену двойных стандартов и рассматривает вопросы через призму этнической и религиозной симпатии", - говорится в заявлении Общины.

В Общине отметили, что нарратив "Обеспечение прав и безопасности карабахских армян" больше не озвучивается даже самой Арменией: "В этом отношении политика ЕС, заключающаяся в стремлении "быть большим армянином, чем сами армяне", вызывает иронию".