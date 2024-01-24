Община: Стремление Евросоюза "быть большим армянином, чем сами армяне" вызывает иронию

Стремление Европейского союза "быть большим армянином, чем сами армяне" вызывает иронию.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.
В заявлении отмечается, что в документ, принятый Европейским союзом в 2024 году в связи с приоритетами в ООН, включена фраза "Обеспечение прав и безопасности карабахских армян".
"В документе поднимается вопрос о возвращении карабахских армян, но в то же время умалчивается о правах западных азербайджанцев на возвращение на родину своих предков. Это еще раз демонстрирует, что Евросоюз находится в плену двойных стандартов и рассматривает вопросы через призму этнической и религиозной симпатии", - говорится в заявлении Общины.
В Общине отметили, что нарратив "Обеспечение прав и безопасности карабахских армян" больше не озвучивается даже самой Арменией: "В этом отношении политика ЕС, заключающаяся в стремлении "быть большим армянином, чем сами армяне", вызывает иронию".