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Община: Пашинян вновь допустил необоснованные высказывания на тему Западного Азербайджана

Община: Пашинян вновь допустил необоснованные высказывания на тему Западного Азербайджана Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своей статье, опубликованной 10 февраля в армянском информационном агентстве "Арменпресс", выразил необоснованные высказывания о региональных процессах и теме Западного Азербайджана.
Внешняя политика
10 февраля 2025 г. 13:40
Община: Пашинян вновь допустил необоснованные высказывания на тему Западного Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своей статье, опубликованной 10 февраля в армянском информационном агентстве "Арменпресс", выразил необоснованные высказывания о региональных процессах и теме Западного Азербайджана.

Как сообщает Report, в связи с этим Община Западного Азербайджана (ОЗА) выступила с заявлением.

В нем отмечается, что ОЗА поддерживает политические процессы, направленные на установление мира между Азербайджаном и Арменией: "Мы считаем, что установление мира между двумя странами и возвращение западных азербайджанцев в свои дома являются взаимодополняющими целями. Отмечая, что мирный процесс был начат именно по инициативе правительства Азербайджана после Отечественной войны 2020 года, мы высоко оцениваем миротворческие усилия азербайджанской стороны".

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