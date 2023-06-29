Община: ПАСЕ вновь демонстрирует предвзятый подход, напрямую противоречащий сути прав человека

Община Западного Азербайджана, представляющая изгнанных из Армении азербайджанцев, решительно осуждает недавнюю резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) номер 2508 (2023).
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В заявлении Общины отмечается, что с одной стороны разглагольствование ПАСЕ о гуманизме, а с другой стороны, без всяких оснований выдвижение мнимого сценария об эмиграции этнических армян из Карабахского региона Азербайджана, является полной клеветой и вызывает глубокое возмущение.
"В отличие от Армении, насильственно изгнавшей этнических азербайджанцев из Гёйчи, Зангезура, Даралаяза и других регионов, в Карабахском регионе Азербайджана проживают армяне. Вызывает глубокое беспокойство тот факт, что ПАСЕ, занимающаяся защитой прав человека, легко соглашается с превращением Армении, изгнавшей со своей территории всех азербайджанцев, в моноэтническое пространство.
Закрывая глаза на бесчисленные обращения изгнанных из Армении азербайджанцев с просьбой поддержать их право на возвращение, ПАСЕ теперь намерена защищать права этнических армян от несуществующих угроз. На самом деле, этой резолюцией ПАСЕ защищает территориальные притязания Армении к Азербайджану. Если бы ПАСЕ была искренней в отношении прав человека, она бы защитила наше право на возвращение и последовательно осудила бы позорную этническую чистку, проведенную Арменией в отношении более миллиона азербайджанцев, и воспрепятствование ею процессу возвращения азербайджанцев на родину.
Учитывая системную ненависть Армении к азербайджанцам, со стороны ПАСЕ смешно утверждать, что в Азербайджане якобы имеют место речи, прививающие ненависть. Одним из последних примеров этнической нетерпимости в Армении является возведение в Ереване монумента "Немезис", олицетворяющего насильственный террор против Азербайджана и Турции. Кроме того, сожжение азербайджанского флага перед премьер-министром на международном спортивном мероприятии, состоявшемся в Ереване всего два месяца назад, является еще одним актом, свидетельствующим о бушующей в этой стране атмосфере этнической ненависти.
Особое беспокойство вызывает тот факт, что ПАСЕ закрывает глаза на систематическое уничтожение принадлежащего азербайджанцам культурного наследия. Игнорированием этого вопроса авторы резолюции демонстрируют свою беспринципность в вопросе сохранения культурного разнообразия и прав человека вне зависимости от этнического происхождения.
Эта резолюция не только демонстрирует антиазербайджанскую предвзятую позицию ПАСЕ, но и свидетельствует о безразличии международного сообщества к судьбе определенной группы населения, подвергшейся этнической чистке. Такой подход опасен и в корне подрывает принципы справедливости и прав человека.
Вместо того чтобы говорить об отправке миссии в Азербайджан с сомнительными целями, ПАСЕ должна оказать содействие в направлении международных миссий в Армению для обеспечения безопасного и достойного возвращения азербайджанцев и защиты их прав, имущества и культурного наследия. ПАСЕ должна определить своей важнейшей задачей проведение мониторинга по соблюдению Арменией своих обязательств в рамках соответствующих конвенций в отношении прав изгнанных ею азербайджанцев. Отметим, что направленное нами письмо в Мониторинговый комитет ПАСЕ в связи с этим по сей день остается без ответа.
Наконец, нас очень огорчило щедрое предложение ПАСЕ, выдвинувшей программы и проекты в пользу сепаратистов. В отличие от радикальных сепаратистов, Община Западного Азербайджана уважает принципы международного права, в том числе принцип территориальной целостности. Очевидно, что ПАСЕ вознаграждает тех, кто совершает насилия, и наказывает тех, кто отстаивает верховенство закона.
Эта резолюция не что иное, как постыдная попытка злоупотребления благородной идеей прав человека для поддержки военной агрессии и преступлений Армении против человечности. Это навсегда останется черным пятном в истории Совета Европы.
Долг ПАСЕ - исправить свой неправильный подход, отстаивать принципы справедливости и прав человека для всех, независимо от этнической и религиозной принадлежности. Мы призываем Ассамблею отказаться от азербайджанофобской позиции, противоречащей правам человека, откликнуться на наши призывы к безопасному и достойному возвращению азербайджанцев, изгнанных из Армении", - говорится в заявлении.