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Община: Надежды Армении на резолюцию Совбеза ООН — наглядный пример лицемерия

Община: Надежды Армении на резолюцию Совбеза ООН — наглядный пример лицемерия Надежды Армении на резолюцию Совета Безопасности ООН являются ярким примером лицемерия.
Внешняя политика
12 августа 2023 г. 15:22
Община: Надежды Армении на резолюцию Совбеза ООН — наглядный пример лицемерия

Надежды Армении на резолюцию Совета Безопасности ООН являются ярким примером лицемерия.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В связи с намерением Армении созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН под видом "гуманитарного кризиса" и попытаться обеспечить принятие антиазербайджанской резолюции, в Общине заявили, что надежды Армении, которая в течение 30 лет игнорировала известные резолюции Совета безопасности и даже проявляла нетерпимость при отсылке к ним, являются ярким примером лицемерия:

"Работа, которую должна проделать Армения в области международного гуманитарного права и прав человека, заключается в том, чтобы обеспечить безопасное и достойное возвращение сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных со своих родных земель".

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Версия на азербайджанском языке İcma: “Ermənistanın BMT Təhlükəsizlik Şurasından qətnamə umması riyakarlığın bariz nümunəsidir”

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