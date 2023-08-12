Община: Надежды Армении на резолюцию Совбеза ООН — наглядный пример лицемерия

Надежды Армении на резолюцию Совета Безопасности ООН являются ярким примером лицемерия.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.
В связи с намерением Армении созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН под видом "гуманитарного кризиса" и попытаться обеспечить принятие антиазербайджанской резолюции, в Общине заявили, что надежды Армении, которая в течение 30 лет игнорировала известные резолюции Совета безопасности и даже проявляла нетерпимость при отсылке к ним, являются ярким примером лицемерия:
"Работа, которую должна проделать Армения в области международного гуманитарного права и прав человека, заключается в том, чтобы обеспечить безопасное и достойное возвращение сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных со своих родных земель".