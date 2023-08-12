Община: Надежды Армении на резолюцию Совбеза ООН — наглядный пример лицемерия

Надежды Армении на резолюцию Совета Безопасности ООН являются ярким примером лицемерия.

Надежды Армении на резолюцию Совета Безопасности ООН являются ярким примером лицемерия.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В связи с намерением Армении созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН под видом "гуманитарного кризиса" и попытаться обеспечить принятие антиазербайджанской резолюции, в Общине заявили, что надежды Армении, которая в течение 30 лет игнорировала известные резолюции Совета безопасности и даже проявляла нетерпимость при отсылке к ним, являются ярким примером лицемерия:

"Работа, которую должна проделать Армения в области международного гуманитарного права и прав человека, заключается в том, чтобы обеспечить безопасное и достойное возвращение сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных со своих родных земель".