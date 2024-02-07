Община ответила на заявление армянского чиновника о выборах в Азербайджане

Община Западного Азербайджана прокомментировала заявление представителя Министерства иностранных дел Армении Эдмона Марукяна о президентских выборах в Азербайджане.

Община Западного Азербайджана прокомментировала заявление представителя Министерства иностранных дел Армении Эдмона Марукяна о президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщили Report в общине, в заявлении говорится, что представитель МИД Армении Эдмон Марукян сделал неграмотное, глупое и провокационное заявление о президентских выборах в Азербайджане.

"Официальному представителю Армении, попытавшемуся выразить претензии относительно законного переименования в Ханкенди города, название которого было изменено в советское время из-за большевика Шаумяна, следует говорить о восстановлении несправедливо измененных сотнях азербайджанских топонимов на территории его страны.

Хотелось бы довести до внимания Манукяна, пытающегося обвинить Азербайджан в проведении этнической чистки, что настоящую этническую чистку правительство Армении провело в Гейче, Зангезуре, Даралаязе, Иреване и других местах.

Община Западного Азербайджана уверена в том, что историческая справедливость будет утверждена – изгнанные из Армении азербайджанцы достойно, в условиях мира и безопасности вернутся к родным очагам.

Властям Армении, часто и лицемерно твердящим о мире, следует положить конец угрожающей суверенитету Азербайджана деятельности таких "дипломатов", как Э.Марукян, мыслящего как Вардан Осканян, Арман Татоян, Артак Бегларян, и создать условия для возвращения западных азербайджанцев".