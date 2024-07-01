Община: Отчет Freedom House направлен на препятствование миру в регионе и разжигание вражды

Организация Freedom House, издавна ставшая наемным глашатаем радикальной армянской диаспоры, 1 июля 2024 года опубликовала очередной антиазербайджанский отчет, в котором переезд армян из Карабахского региона Азербайджана в Армению представлен как нарушени

Организация Freedom House, издавна ставшая наемным глашатаем радикальной армянской диаспоры, 1 июля 2024 года опубликовала очередной антиазербайджанский отчет, в котором переезд армян из Карабахского региона Азербайджана в Армению представлен как нарушение прав.

Об этом Report сообщает со ссылкой на заявление Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что публикация этой клеветнической отчетности организацией Freedom House, которая закрывает глаза на насильственное изгнание около миллиона азербайджанцев из Армении и ранее оккупированных азербайджанских земель, является доказательством явной предвзятости и деструктивности этой организации.

"Еще раз напоминаем широкой общественности, что Freedom House, в котором укоренились многочисленные радикальные армянские функционеры, включая вице-президента Анни Бояджян, не имеет никакого отношения к защите прав человека, и эта организация полностью попала под влияние кругов с расистским мышлением", - говорится в заявлении.

В Общине подчеркнули, что данный отчет направлен на препятствование миру в регионе и разжигание вражды.