О нас

Община: Отчет Freedom House направлен на препятствование миру в регионе и разжигание вражды

Община: Отчет Freedom House направлен на препятствование миру в регионе и разжигание вражды Организация Freedom House, издавна ставшая наемным глашатаем радикальной армянской диаспоры, 1 июля 2024 года опубликовала очередной антиазербайджанский отчет, в котором переезд армян из Карабахского региона Азербайджана в Армению представлен как нарушени
Внешняя политика
1 июля 2024 г. 21:15
Община: Отчет Freedom House направлен на препятствование миру в регионе и разжигание вражды

Организация Freedom House, издавна ставшая наемным глашатаем радикальной армянской диаспоры, 1 июля 2024 года опубликовала очередной антиазербайджанский отчет, в котором переезд армян из Карабахского региона Азербайджана в Армению представлен как нарушение прав.

Об этом Report сообщает со ссылкой на заявление Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что публикация этой клеветнической отчетности организацией Freedom House, которая закрывает глаза на насильственное изгнание около миллиона азербайджанцев из Армении и ранее оккупированных азербайджанских земель, является доказательством явной предвзятости и деструктивности этой организации.

"Еще раз напоминаем широкой общественности, что Freedom House, в котором укоренились многочисленные радикальные армянские функционеры, включая вице-президента Анни Бояджян, не имеет никакого отношения к защите прав человека, и эта организация полностью попала под влияние кругов с расистским мышлением", - говорится в заявлении.

В Общине подчеркнули, что данный отчет направлен на препятствование миру в регионе и разжигание вражды.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İcma: “Freedom House”un hesabatı regionda sülhə mane olmaq və ədavəti qızışdırmaq məqsədi güdür

Самое читаемое

В Иране завершилось голосование на выборах президента
В Иране завершилось голосование на выборах президента
29 июня 2024 г. 00:48
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В регионах Азербайджана объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
1 июля 2024 г. 15:09
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
29 июня 2024 г. 02:40
В Кыргызстане пять человек погибли в результате схода селя
В Кыргызстане пять человек погибли в результате схода селя
28 июня 2024 г. 21:53
В Азербайджане урегулированы цены в ряде отраслей
В Азербайджане урегулированы цены в ряде отраслей
30 июня 2024 г. 20:53
Sky: Большая авантюра Макрона с досрочными выборами обречена на провал
Sky: "Большая авантюра" Макрона с досрочными выборами обречена на провал
30 июня 2024 г. 09:04
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
ЕВРО-2024: Определились все участники 1/8 финала
ЕВРО-2024: Определились все участники 1/8 финала
27 июня 2024 г. 01:05
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
В некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
1 июля 2024 г. 14:58
Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные дожди и грозы
26 июня 2024 г. 13:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi